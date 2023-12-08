Илья Кива, полтавский период: взяточник, психопат и комбат без воинского звания

"Телеграф" раскопал некоторые интересные факты из никчемной жизни ликвидированного предателя Украины

6 декабря, когда в Украине отмечали два важных праздника – День ВСУ и День святого Николая, – агенты Службы безопасности Украины работали в Подмосковье. А именно, на закрытой территории в селе Супонево. Здесь в гостинице "ВеличЪ Country Club" последние 2,5 месяца жил предатель Украины Илья Кива, скрываясь от украинских спецслужб. И все же коллаборантам не место на земле.

Об обстоятельствах смерти одиозного экс-нардепа уже много сказано. О его бурной подрывной деятельности против собственного народа тоже известно всем. А вот о том, как зарождался "злой гений" в Полтаве и как уезжал из родного города на "белом коне", то есть на БТРе, на фронт в 2014 году воевать против путинских оккупантов, наверное, знают далеко не все. Или забыли. Напомним.

Система вытолкнула д*рьмо на поверхность

Начнем с того, что Илья был внуком Героя Советского Союза Филиппа Кивы, чем он гордился. Хотя скорее, кичился.

У Героя Филиппа Кивы было два внука: старший Илья и младший Дмитрий. И оба взяточники. В поле зрения полтавских стражей порядка братья попали в 2011 году. Тогда Илья всего несколько месяцев работал заместителем начальника областного управления по делам защиты прав потребителей. И именно к нему обратились супруги-предприниматели, владевшие ювелирным магазином в центре Полтавы, с просьбой защитить от несправедливого штрафа, наложенного на них его подчиненными. Штраф достигал почти 200 тысяч гривен, поскольку при проверке было обнаружено, что на нескольких изделиях отсутствует дата изготовления. Илья Владимирович, член Партии регионов, к слову, не долго думая, предложил предпринимателям соглашение: управление уменьшает им штраф до двух тысяч гривен, то есть почти в сто раз, но за это они должны передать ему 1500 долларов.

Посредником в этом соглашении выступил брат Ильи Кивы Дмитрий, давно сбежавший в Великобританию. Именно во время передачи второй части выдуманного Ильей долга Дмитрий был задержан сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью с мечеными купюрами.

— До этого Илья Кива работал заместителем начальника облавтодора Киевской области, — рассказывал на правах анонимности автору этой публикации сотрудник правоохранительных органов. — Решал вопросы о выделении земли под строительство придорожных автозаправок, кафе, гостиниц. Деньги там, ясно, крутились, и Илья разбрасывался ими направо и налево. Достаточно сказать, что тогда он ездил на Bentley, который потом разбил по пьянке.

Илья Кива с братом Дмитрием

Когда дело братьев-взяточников дошло до суда, Илья взял всю вину на себя. 4 мая 2012 года Октябрьский райсуд Полтавы признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки должностным лицом в особо крупных размерах"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности, связанные с исполнением полномочий представителя власти в органах государственной власти и местного самоуправления. Но суд оказался лояльным ко взяточнику и назначил ему 5 лет лишения свободы условно, запретив в течение трех лет занимать ответственные должности.

Такое наказание устраивало Илью до тех пор, пока в одном из высоких кабинетов МВД не возник вопрос о назначении Кивы на должность командира созданного из добровольцев батальона Нацгвардии "Полтавщина". Запущенному процессу ничто не могло помешать: ни то, что Кива не служил в армии якобы из-за проблем со здоровьем, ни то, что имел справку из психбольницы, поставившей ему диагноз "черепно-мозговая травма с психопатизацией личности", ни то, что имел судимость на тот момент, ни то, что добровольцы и общественность Полтавы протестовали против странного назначения его на должность комбата.

Илья Кива имел справку с диагнозом

Все происходило в бешеном темпе: судья Виталий Никитенко (до сих пор остается в должности, уже заместитель председателя суда!) из того же Октябрьского суда быстро пересмотрел приговор якобы в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, подведя будущего коллаборанта под амнистию. Новый приговор был готов к 20 августа 2014 года. Киве увеличили штраф с 600 не облагаемых налогом минимумов до 750, что было только на 2,5 тыс. грн больше, вместо этого убрали дополнительное наказание в виде запрета на занятие ответственных должностей в органах государственной власти и местного самоуправления. И признали не имеющим судимости. То, что нужно было Илье и тем, кто проталкивал его в командиры!

Приказ главы МВД Украины Авакова об объединении роты "Мирный", роты "Кременчуг" и батальона "Полтава" в батальон "Полтавщина" численностью 400 человек появился еще 5 сентября 2014 года. По сути, большое подразделение сформированное из сотрудников милиции, было создано именно под судимого (несудимого) Киву! 15 сентября батальон должен был выдвинуться на Донбасс. Однако его задержали в Полтаве, поскольку на тот день Илья еще не принял присягу.

В обращении к президенту Украины, начальнику областного управления СБУ и главе облгосадминистрации общественность требовала отменить назначение Ильи Кивы комбатом. "Ведь именно против таких людей боролся Майдан", — говорилось в обращении. Но кто услышал этот глас народа?

"Как мне, офицеру милиции, отдавать честь бандиту-рэкетиру?"

Руководство областного управления милиции не посмело возразить Арсену Авакову. "Если человек проявляет патриотизм и рвется в бой, почему бы не дать ему проявить себя?" — как-то не совсем убедительно объясняли там. Областные депутаты также поддержали одиозную кандидатуру. Куда же им было деваться, если сверху давили?

БТР Ильи Кивы, якобы купленный в складчину с друзьями

И уже в скором времени новоназначенный комбат, досрочно получив звание майора, подогнал под стены областного управления милиции новенький БТР, якобы купленный в складчину с друзьями. Чем напугал полтавчан, но тем самым доказал свою значимость. Его неизвестные, но явно не бедные друзья нашли деньги еще на три БТРа. На этой технике отряд добровольцев во главе с Кивой и отправился воевать.

Впрочем, 68 бойцов в знак протеста против назначения Кивы командиром подали рапорты об увольнении. "Это плевок в лицо милиции", — заявляли. "Как мне, офицеру милиции, долгие годы работавшему в уголовном розыске, отдавать честь бандиту-рэкетиру?" – слышала я от одного из них.

Другие, напротив, хотели воевать под его командованием, даже из Днепропетровска приезжали договариваться с ним. Большинство бойцов за несколько дней тренировок на полигоне перед отправкой на передовую изменили мнение о комбате, поскольку он за короткое время решил много вопросов обеспечения средствами защиты, обмундированием, теплыми спальными мешками, раздобыл тяжелую технику. Ну, наверное, этому способствовали покровители Ильи из высоких кабинетов.

— Я чист перед законом, людьми и государством! – несколько раз повторил мне Илья Кива, с которым мы встретились для интервью перед его отправкой в зону АТО. — Наибольшая ценность, ради которой стоит жить и умереть, — свобода Украины. И ее нужно отстаивать не с плакатами в руках, а с оружием на передовой. В зоне боевых действий я провел четыре месяца. Помогал формировать первые добровольческие отряды "Донбасс" и "Днепр". Но в Полтаве у меня мать, дети… И я, набравшись опыта, вернулся домой, чтобы создать боевое подразделение.

Чтобы воевать на фронте, не обязательно быть кадровым офицером. Я психолог и юрист по образованию, умею общаться с людьми. А четыре месяца моего пребывания на востоке Украины сегодня значат гораздо больше, чем чьи-то генеральские погоны. "Диванные" генералы уже показали свое "военное мастерство" в Иловайске. О батальоне "Полтава" скажу, что для некоторых он был хорошей "кормушкой". К сожалению, многие приходят на войну, думая о личном обогащении. Это низко. Я же пришел, чтобы что-то менять, а не просто болтать!

У меня сын растет, ему всего два года. Дети начинают помнить своих родителей с трех лет. Вы понимаете, о чем я? Ради своего ребенка я хотел бы вернуться живым. И сохранить жизнь моим подчиненным, ведь у них тоже есть дети, родные. Это главное. А война скоро покажет, кто есть кто, — пафосно заявлял будущий коллаборант, и оказалось, что он был прав.

На этих словах запись на моем диктофоне обрывается. Прошло 9 лет. Оборвалась и никчемная жизнь Ильи Кивы, полная бравады и двойных стандартов.

Фото из архива автора и из открытых источников