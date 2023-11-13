Госизмена и не только: суд наконец вынес приговор Киве

Эскнардепа приговорили по четырем статьям к 14 годам за решеткой с конфискацией

Скандальному любителю Путина и бывшему народному депутату Украины Илье Киве дали 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его осудили сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

Соответствующее решение в понедельник, 13 ноября, принял Лычаковский суд Львова. Обвинительный приговор экснардепу опубликован на сайте суда.

Скандального политика признали виновным в нескольких уголовных правонарушениях:

Публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч.3 ст.109);

государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111);

публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти (ч.2 ст. 436-1);

публичные призывы к агрессивной войне (ст.436).

"Суд окончательно назначил Илье Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку последний скрывается от органов следствия и суда на территории россии, а также объявлен в международный розыск.

Приговор суда еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня его оглашения может быть обжалован.

Как известно, Кива сбежал из Украины незадолго до начала полномасштабной войны, а затем попросил у страны-агрессора политическое убежище. В Украине он был лишен мандата, а затем правоохранители открыли уголовные дела в отношении предателя, в том числе по подозрению в госизмене.