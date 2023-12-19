"Кива не умер, он стал машиной": новый российский электрокар стал посмешищем (фото)

Пользователи соцсетей сразу же наплодили кучу шуток по этому поводу.

Недавно россияне показали свой новый электрокар Amber. Прототип машины, якобы полностью собранной из российских компонентов, был замечен во время тестирования.

Первое, что бросается в глаза – это максимально удивительный дизайн. Однако он ворован. Просто взгляните на Fiat Multipla. Округлили капот и подали под новым дизайном. В принципе, это не удивительно – еще со времен СССР автопром плагиатил почти все.

"Кива, это ты?"

Конечно, электрокар с таким удивительным дизайном, хотя это только прототип, не остался без внимания соцсетей. "Телеграф" проанализировал реакции пользователей Интернета и собрал самые интересные из них.

Пользователи всемирной паутины обратили внимание на то, что автомобиль удивительно похож на недавно ликвидированного Службой безопасности Украины экс-нардепа Илью Киву.

Также, по мнению соцсетей, новое чудо российского автопрома по красоте напоминает творение местных архитекторов. На фото — страшный памятник Аленушке, который простоял посреди провинциального городка "Новая Аленовка" в Воронежской области три дня. Затем его снесли.

В самой же РФ, в телеграм-канале "Автопоток", призвали потенциальных покупателей не опасаться внешнего вида автомобиля, ведь его серийный вид будет совсем другим.

Но это не остановило соцсети. Даже российских пользователей, считающих, что у них все лучше, и машины их автопрома даже не сравнятся с Теслой Илона Маска, разорвало.

Подписчики канала считают такое чудо автомобилестроения "дичью" и "ужасом". К этому добавляются комментарии украинских пользователей Интернета, подливающих масла в огонь.

Что известно об этом электрокаре

В стране-оккупанте говорят, что этот автомобиль будет принадлежать к классу тяжелых квадроциклов, с каркасно-панельной конструкцией. Создавали машину в московской "политехнике", а выпускать планируют в Калининграде, на заводе "Автотор". На конвейер такой автомобиль встанет в следующем году, а потом появится также бензиновая версия модели.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине появилась новая марка электрокаров. Запас хода всех 8 представленных моделей превышает 400 км.