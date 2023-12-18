От полюса к полюсу на чистом электричестве: с этим отлично справился дешевый электрокар (видео)

Пара развенчивает мифы, что электрокар не подходит для зимы

Мы все слышали, что холодная погода — враг для электрокаров, но некоторые из них отлично справляются с температурами до -30º и ниже. Автопроизводители каждый год пытаются создать батареи для электрокаров с еще большей автономностью, устойчивостью к экстремальным температурам.

И, стоит сказать, у них отлично получается. Ведь полностью электрический Nissan Ariya стал первым электрокаром, проехавшим от Северного до Южного полюса. Экспедицию начали 23 марта 2023 и закончили недавно. За рулем был Крис Рэмси из Plug in Adventures и его жена Джули. Своими успехами супруги поделились на своей странице в соцсети Х.

Как все происходило

Для экспедиции пара решила взять модифицированный электрокар Nissan Ariya. К низким температурам машину подготовила исландская компания Arctic Trucks, специализирующаяся на подготовке транспортных средств к зиме. Идея заключалась в возможности доказать, что даже в Антарктике для экспедиций могут привлекать машины с нулевыми выбросами, а не дизельные, как обычно.

Но на самом деле ателье изменило не так уж много — самая большая перемена заключалась в 39-дюймовых шинах и модифицированных колесных арках. Также добавили несколько передач, усилили раму и днище. Во время экспедиции супруги решили назвать такую модификацию Sonrisa.

Сначала машину доставили в Северный полюс с помощью полярных ледовых дорог. Надо было подождать, потому что дороги растаяли – в последнее время это происходит все раньше и раньше. Также супруги столкнулись и с другими трудностями. Например, часть дорог в северном полушарии оказалась непроходимой после таяния льда. Во время стоянки в полярных регионах решили заряжать машину с помощью небольшого прицепа с ветряной мельницей. Но это не сработало. Для зарядки использовали солнечные батареи – это было удобно во время полярного дня.

К тому же, в Южной Америке почти не оказалось инфраструктуры для зарядки электромобилей. Но, сотрудничая с разными производителями электрических зарядных станций, их количество удалось увеличить.

Самую сложную часть путешествия — в Антарктиду — супруги оставили напоследок. Sonrisa и здесь справилась на отлично – понадобилось немного изобретательности, чтобы арктические ветры не заморозили батарею. Для этого пара построила небольшие стены из снега.

Как писал "Телеграф" ранее, нужно уметь правильно тормозить на "механике" зимой, чтобы машину не занесло. Какие малоизвестные способы помогут читайте здесь.