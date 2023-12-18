Від полюса до полюса на чистій електриці: з цим чудово впорався дешевий електрокар (відео)

Пара розвінчує міфи, що електрокар не підходить для зими

Ми усі чули, що холодна погода — ворог для електрокарів, але деякі з них чудово справляються з температурами до -30º і нижче. Автовиробники щороку намагаються створити батареї для електрокарів з ще більшою автономністю, стійкістю до екстремальних температур тощо.

І, варто сказати, у них чудово вдається. Адже повністю електричний Nissan Ariya став першим електрокаром, який проїхав від Північного до Південного полюса. Експедицію почали 23 березня 2023 року і закінчили нещодавно. За кермом був Кріс Ремсі із Plug in Adventures та його дружина Джулі. Своїми успіхами подружжя поділилося на власній сторінці в соцмережі Х.

Як все відбувалось

Для експедиції пара вирішила взяти модифікований електрокар Nissan Ariya. До низьких температур машину підготувала ісландська компанія Arctic Trucks, яка спеціалізується на підготовці транспортних засобів до зими. Ідея полягала у можливості довести, що навіть в Антарктиці для експедицій можуть залучати машини з нульовими викидами, а не дизельні, як зазвичай.

Але насправді ательє змінило не так уже й багато — найбільша зміна полягала у 39-дюймових шинах та модифікованих колісних арках. Також додали кілька передач, посилили раму та днище. Під час експедиції подружжя вирішило назвати таку модифікацію Sonrisa.

Спочатку машину доставили до Північного полюса за допомогою полярних льодових доріг. Потрібно було зачекати, тому що дороги розтанули — останнім часом це відбувається все раніше і раніше. Також подружжя зіштовхнулося і з іншими труднощами. Наприклад, частина з доріг у північній півкулі виявилися непрохідними після танення льоду. Під час стоянки в полярних регіонах вирішили заряджати машину за допомогою невеликого причепа з вітряком. Але це не спрацювало. Для зарядки використали сонячні батареї — це було зручно під час полярного дня.

До того ж у Південній Америці майже не виявилося інфраструктури для зарядки електромобілів. Але, співпрацюючи з різними виробниками електричних зарядних станцій, цю кількість вдалося збільшити.

Найскладнішу частину подорожі — в Антарктиду — подружжя залишило наостанок. Sonrisa і тут впоралась на відмінно — знадобилося трохи винахідливості, щоб арктичні вітри не заморозили батарею. Для цього пара побудувала невеликі стіни зі снігу.

Як писав "Телеграф" раніше, потрібно вміти правильно гальмувати на "механіці" взимку, щоб машину не занесло. Які маловідомі способи допоможуть, читайте тут.