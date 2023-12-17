Як правильно гальмувати на "механіці" взимку, щоб машину не занесло: головні правила

Українцям розповіли головні правила водіння авто на "механіці" взимку

Щоб керувати автомобілем безпечно, коли на вулиці слизько, потрібен водійський досвід і деякі навички. Адже коли дорога мокра або покрита льодом, зчеплення між шинами та асфальтом знижується, а інколи і повністю зникає.

Через це на дорозі часто машину заносить, особливо на поворотах чи при гальмуванні. "Телеграф" дізнався, як правильно керувати машиною, коли слизько.

Якщо в авто є ABS

Якщо ваш автомобіль оснащений антиблокувальною системою гальм, це допоможе зберегти контроль над транспортним засобом. Система самостійно контролює, наскільки швидко колеса обертаються при гальмуванні.

При цьому водій повинен знати, що, пригальмувавши, не можна різко відпускати педаль гальм. Потрібно утримувати її з середньою силою. У такому випадку ви почуєте специфічні вібрації — це означає, що ABS працює нормально.

Не відпускайте різко педаль зчеплення

Пригальмувавши, не відпускайте разом з педаллю гальм, ще й зчеплення. Потрібно робити це після зупинки авто і дуже плавно. Не скидайте передачі на "нейтральну" — на слизькій дорозі це зробить авто некерованим. Потрібно поступово знижувати передачі аж до того моменту, коли обороти двигуна майже досягнуть холостих показників. Далі пригальмуйте до повної зупинки, переведіть МКПП у нейтральне положення.

Не гальмуйте на поворотах

Взимку пригальмувати потрібно заздалегідь перед поворотом, а не уже під час повертання керма. Особливо актуально це, якщо ви рухаєтеся швидко. Тому слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджають про повороти, і знижуйте швидкість заздалегідь.

Також пам’ятайте: взимку на слизькій дорозі не можна вимикати зчеплення при спуску. Це знижує стабільність автомобіля.

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