Популярні помилки водіїв, через які авто швидко ржавіють

Водіям розповіли про найпоширеніші помилки у догляді за авто, що призводять до іржі

Усі власники авто прагнуть, щоб їхня машина була надійною, ніколи не ламалася і не ржавіла. Щоб уникнути більшості проблем, зазвичай допомагає хороша профілактика.

Експерти розповіли, що не потрібно робити водіям, щоб авто не ржавіло. А також назвали найпоширеніші помилки.

Мити авто навіть у дощову погоду чи взимку

Багато водіїв вирішують не витрачати гроші на автомийку у зимовий період, вважаючи, що за короткий проміжок часу на брудній дорозі авто і так забрудниться. Але не забувайте, що взимку дороги обробляються сіллю і різними хімічними розчинами. Вони дуже погано впливають на кузов авто, сприяючи корозії.

Ігнорування перших вогнищ іржі

Якщо ви побачили на кузові свого автомобіля перші ознаки корозії, намагайтесь якнайшвидше їх виправити, звернувшись до автомайстерні. Багато водіїв думають — це ж всього плямка розміром сантиметр на сантиметр, нічого страшного. Насправді оком не встигнеш змигнути, як корозія збільшилась у декілька разів.

Помилки в антикорозійній обробці

Дуже часто автолюбителі наносять антикорозійні засоби самостійно, не звертаючись до спеціалістів. У цьому немає нічого помилкового. Проте потрібно не забувати про ретельне очищення кузова, підготовку поверхні. А також про вибір хорошого антикорозійного засобу.

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