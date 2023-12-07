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Не бояться снігу і бруду: кращі повнопривідні легкові авто в Україні до $9000

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Найкращі авто з повним приводом Новина оновлена 07 грудня 2023, 18:34
Найкращі авто з повним приводом. Фото Meta.ua

Це кращі легкові авто для зими та поганих умов

У холодну пору року особливо важливо, щоб автомобіль був потужним. Йому потрібно пересуватись у важких умовах — по болоті, снігу. Ситуація ускладнюється, якщо потрібно їхати слизькою дорогою під гору чи бездоріжжям. У таких випадках не впоратись без повного приводу.

Звично, що автомобілі з повним приводом є позашляховиками з великою витратою пального. Але авторинок зараз настільки різноманітний, що знайти легкове авто з потужним силовим агрегатом — не проблема. І навіть якщо ваш бюджет обмежений на позначці у 9 тисяч доларів.

"Телеграф" вибрав найякісніші повнопривідні автомобілі, які можна купити в Україні. В наш перелік потрапили кращі легкові моделі різних автовиробників.

Mercedes-Benz E-Class 2005 року

Mercedes-Benz E-Class 2005 року

Mercedes-Benz E-Class 2005 року випуску — це середньорозмірний преміумавтомобіль з великим вибором модифікацій. Один з популярних варіантів — це Mercedes-Benz E350.

Автомобіль оснащений бензиновим двигуном V6 об'ємом 3,5 літра. Його потужність досягає 268 кінських сил. Випускався автомобіль із заднім та повним приводом. Розганяється машина з нуля до сотні за близько 6-7 секунд.

Модель E-Class 2005 року була популярною завдяки комфортабельному салону і розкішному дизайну, високій якості виготовлення та надзвичайній надійності, характерній для Mercedes-Benz.

В Україні таке авто можна купити за 7-9 тисяч доларів, залежно від стану та пробігу. Часто модель оснащують ГБО, що дозволяє економити на заправці.

Mazda 6 2003-2006

Mazda 6

Mazda 6 від 2003 року випуску — це середньорозмірний сімейний автомобіль від відомого автовиробника Mazda. Зазвичай ця модель оснащується 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю близько 170 кінських сил.

Випускається машина у версіях з переднім та повним приводом, але експерти рекомендують зупинитися саме на другій. А ще Mazda 6 відома відмінною керованістю, добре збалансованою підвіскою, зручністю та високою потужністю. При цьому автомобіль не споживає надто багато пального.

Audi A4 2014 року

Audi A4 2014 року

Audi A4 2014 року випуску — це представник середнього класу від німецького виробника Audi. Зазвичай автомобіль оснащений бензиновим чи дизельним двигуном. Найпоширеніший варіант — це 2.0-літровий чотирициліндровий або 3.0-літровий V6. Вони розвивають потужність у близько 220 та 300 кінських сил відповідно.

Ця модель авто оснащена повним приводом Quattro, відомим та визнаним якісним в автомобільній індустрії. Система Quattro забезпечує відмінну стабільність та керованість на дорозі, особливо в умовах поганих покриттів, таких як сніг, лід чи дощ.

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Теги:
#Mazda #Audi #Авто #Повнопривідна модель