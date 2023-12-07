Не бояться снігу і бруду: кращі повнопривідні легкові авто в Україні до $9000

Це кращі легкові авто для зими та поганих умов

У холодну пору року особливо важливо, щоб автомобіль був потужним. Йому потрібно пересуватись у важких умовах — по болоті, снігу. Ситуація ускладнюється, якщо потрібно їхати слизькою дорогою під гору чи бездоріжжям. У таких випадках не впоратись без повного приводу.

Звично, що автомобілі з повним приводом є позашляховиками з великою витратою пального. Але авторинок зараз настільки різноманітний, що знайти легкове авто з потужним силовим агрегатом — не проблема. І навіть якщо ваш бюджет обмежений на позначці у 9 тисяч доларів.

"Телеграф" вибрав найякісніші повнопривідні автомобілі, які можна купити в Україні. В наш перелік потрапили кращі легкові моделі різних автовиробників.

Mercedes-Benz E-Class 2005 року

Mercedes-Benz E-Class 2005 року випуску — це середньорозмірний преміумавтомобіль з великим вибором модифікацій. Один з популярних варіантів — це Mercedes-Benz E350.

Автомобіль оснащений бензиновим двигуном V6 об'ємом 3,5 літра. Його потужність досягає 268 кінських сил. Випускався автомобіль із заднім та повним приводом. Розганяється машина з нуля до сотні за близько 6-7 секунд.

Модель E-Class 2005 року була популярною завдяки комфортабельному салону і розкішному дизайну, високій якості виготовлення та надзвичайній надійності, характерній для Mercedes-Benz.

В Україні таке авто можна купити за 7-9 тисяч доларів, залежно від стану та пробігу. Часто модель оснащують ГБО, що дозволяє економити на заправці.

Mazda 6 2003-2006

Mazda 6 від 2003 року випуску — це середньорозмірний сімейний автомобіль від відомого автовиробника Mazda. Зазвичай ця модель оснащується 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю близько 170 кінських сил.

Випускається машина у версіях з переднім та повним приводом, але експерти рекомендують зупинитися саме на другій. А ще Mazda 6 відома відмінною керованістю, добре збалансованою підвіскою, зручністю та високою потужністю. При цьому автомобіль не споживає надто багато пального.

Audi A4 2014 року

Audi A4 2014 року випуску — це представник середнього класу від німецького виробника Audi. Зазвичай автомобіль оснащений бензиновим чи дизельним двигуном. Найпоширеніший варіант — це 2.0-літровий чотирициліндровий або 3.0-літровий V6. Вони розвивають потужність у близько 220 та 300 кінських сил відповідно.

Ця модель авто оснащена повним приводом Quattro, відомим та визнаним якісним в автомобільній індустрії. Система Quattro забезпечує відмінну стабільність та керованість на дорозі, особливо в умовах поганих покриттів, таких як сніг, лід чи дощ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дуже дешевий кросовер з Китаю отримав 5 зірок у краш-тестах. Саме Galaxy L7 визнали однією з найбезпечніших машин у світі.