Нова Toyota Camry отримала двигун потужністю 700 "коней"

Авто можна буде купити вже у лютому

Відомий японський виробник авто Toyota представив гоночну версію свого популярного седана Camry — XSE Next Gen. Уже наступного року вона візьме участь у легендарній серії кубків NASCAR.

Уже на початку лютого автомобіль відправиться у свій дебют у гонках, а продаватися почне 19 березня у США. Про це повідомляє Motor1.

Деталі проєкту та технічні характеристики

Спроєктовано гоночний автомобіль таким чином, що він виглядає як звичайна версія. Але під капотом та всередині салону — це зовсім різні авто.

Версія для перегонів має С-подібні кутові вентиляційні отвори, трішки ширшу передню панель і розширену решітку радіатора. Крила розширені, а значок марки перемістили між задні ліхтарі.

А що під капотом? Стандартна версія Toyota Camry оснащена 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном з двома електромоторами. Їхня загальна потужність складає 225 кінських сил. Версія з повним приводом має ще один, додатковий електродвигун потужністю 232 кінських сили. Він розташований на задній осі. Головним мотором у Camry XSE Next Gen виступає V8 потужністю близько семи сотень кінських сил.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Toyota випустила новий потужний пікап на "автоматі". Він коштує всього 13 тисяч доларів.