Коштує всього $13 тисяч: Toyota випустила новий потужний пікап на "автоматі"

Під капотом 2-літровий мотор

Японський автовиробник Toyota випустив свій новий пікап Hilux Champ. Розпочато приймання заявок на новий автомобіль лінійки.

Це нова модель, яка позиціонується як дуже доступна. Є варіанти з автоматичною коробкою передач та дизельним чи бензиновим мотором на вибір.

А ціна просто чудова. Цінник на авто стартує від 13 тисяч доларів. У максимальній комплектації ціна складає 16,5 тисяч доларів.

Технічні характеристики та дизайн

Є різні варіанти надбудови автомобіля, включно з вантажними модулями. На фото показаний один із них. Дизайн дещо нагадує Toyota Land Cruiser 250, але у більш позашляховому вигляді.

Під капотом тут потужні 2-літрові та 2,7-літрові бензинові мотори або ж турбодизель об’ємом у 2,4 літра. У базовій модифікації значиться механічна КПП, а автоматична пропонується за доплату. Випускається пікап із заднім приводом. Ймовірно, у майбутньому з’явиться повнопривідна версія.

На ринок вийшло 2 різновиди довжини пікапа, максимальний із них досягає 5,2 м. Вантажність — 1 тонна.

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