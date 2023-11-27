Першу партію нового позашляховика Tank розкупили за 55 секунд: чим дивує авто

А ще на нього дають безплатне ТО назавжди

У Китаї випустили новий гібридний позашляховик Tank 700 Hi4-T. Автомобіль підтверджує свою назву — адже є дуже масивним, має агресивний дизайн, і дійсно дещо схожий на танк.

Але високий попит на цю машину зовсім не через це. Розповідаємо детальніше про причини такого шаленого ажіотажу.

У чому особливість авто

Першу партію, яку виставили на передпродаж, (усього 70 екземплярів), розкупили всього за 55 секунд. Причиною цього є те, що виробник пропонує дійсно вигідні умови купівлі.

Річ у тім, що технічне обслуговування автомобіля є безкоштовним та довічним. Є також гарантія на трансмісію, незалежно від пробігу та віку. Тобто, виробник впевнений у тому, що його творіння є дійсно надійним, і буквально вічним. А ще пропонують безкоштовний автомобільний інтернет і систему допомоги на дорозі.

Щоправда, такі привілеї будуть лише для власників передплачених автівок. Усі інші отримають машину на загальних умовах.

А що під капотом?

Усередині автомобіль має 3-літровий бензиновий двигун на 360 кінських сил та електромотор, які разом видають 517 "коней" та 750 Нм крутного моменту. Трансмісія винятково автоматична, дев’ятиступенева.

Ціни на позашляховик стартують від 98 тисяч доларів. Цікаво, що попередник цієї моделі — Tank 500 — коштував у два рази дешевше. Ймовірно, і на цю модель ціна згодом знизиться.

Нагадаємо, що китайці створили позашляховик, який затьмарить найкрутіший Hummer. У нього під капотом понад 1000 кінських сил.