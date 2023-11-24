В Україну привезли Range Rover 2023 року випуску, який коштує понад 6 млн гривень

Цей семимісний позашляховик дуже крутий

В Україні помітили позашляховик Land Rover Range Rover 2023 року випуску. Це новітній продукт, який тільки нещодавно став доступним на деяких ринках.

Цікаво, що автомобіль має колісні диски дуже дивного дизайну. Фото позашляховика опублікували на каналі ТопЖир. Розповідаємо про нього більш детально.

Що відомо про Land Rover Range Rover 2023 року

Оновлений Land Rover Range Rover отримав у цьому поколінні нові передні та задні бампери. Також змінилися решітка радіатора та світлодіодні ліхтарі.

Усередині модель оснащена 11,4-дюймовим сенсорним дисплеєм, який працює на базі нової системи JLR Pivi Pro. Вона керує не лише музикою та розважальною системою, але й клімат-контролем та іншими функціями, у тому числі за допомогою голосового управління. Салон перетягнутий дорогою шкірою, є карбонові вставки.

Land Rover Range Rover 2023 модельного року представлений на ринку у декількох варіантах силової установки: бензин, дизель та гібрид. Сфотографований в Україні варіант, згідно з базою номерів авто, може бути бензиновим або електричним.

На ринку ціни на такий автомобіль з бензиновою силовою установкою об'ємом у 3 літри сягають 200-250 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Tesla анонсувала суттєві знижки на всі моделі електрокарів.