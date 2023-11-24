Tesla анонсувала суттєві знижки на всі моделі електрокарів

На деякі авто знижка — 6 тисяч доларів

Компанія Ілона Маска Tesla, що спеціалізується на створенні електрокарів, анонсувала великі знижки на нові та виставкові автомобілі у Сполучених Штатах. Більшість Model 3, Model Y, Model S і Model X, незалежно від комплектації, отримали суттєві знижки.

Деякі з цих електрокарів мають незначний пробіг, бо є виставковими зразками. Максимальна знижка складає 6300 доларів США, повідомляється на офіційному сайті компанії.

На які моделі пропонується знижка і що з ними не так

Базова комплектація Tesla Model 3 пропонується зі знижкою 2700 доларів. Цей електрокар має задній привід. Найдешевший із них коштує понад 36 тисяч доларів.

Ще більшу знижку отримав електрокар Model 3 Long Range AWD, який подешевшав на 3300 доларів. Цінник на нього починається від 43 тисяч доларів.

Серед преміум-конфігурацій найвищу знижку отримав Model 3 Performance. Він коштує тепер 47 420 доларів замість 51 120.

Базова комплектація Y коштує 40 910 доларів — зі знижкою у розмірі 3 тисяч. Model Y Long Range AWD стала на 2500 доларів дешевшою (від 46 тисяч). Y Performance, яка є найпопулярнішою моделлю, дешевша на 2700 доларів США.

Найбільші знижки отримали демонстраційні моделі. Базовий седан Model S з пробігом став дешевшим на 6 тисяч, отримавши цінник у майже 70 000.

Ймовірно, такі акції спровоковані прагненням компанії Ілона Маска досягти рекордної кількості поставок. Мета Tesla — продати 1,8 млн авто за цей рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Volkswagen анонсував великі знижки на авто до "Чорної п'ятниці".