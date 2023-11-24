Tesla анонсировала существенные скидки на все модели электрокаров

На некоторые авто скидка — 6 тысяч долларов

Компания Илона Маска Tesla, специализирующаяся на создании электрокаров, анонсировала большие скидки на новые и выставочные автомобили в Соединенных Штатах. Большинство Model 3, Model Y, Model S и Model X, вне зависимости от комплектации, получили существенные скидки.

Некоторые из этих электрокаров имеют незначительный пробег, поскольку являются выставочными образцами. Максимальная скидка составляет 6300 долларов, сообщается на официальном сайте компании.

На какие модели предлагается скидка и что с ними не так

Базовая комплектация Tesla Model 3 предлагается со скидкой в 2700 долларов. Этот электрокар имеет задний привод. Самый дешевый из них стоит более 36 тысяч долларов.

Еще большую скидку получил электрокар Model 3 Long Range AWD, подешевевший на 3300 долларов. Ценник на него начинается от 43 тысяч долларов.

Среди премиум-конфигураций самую высокую скидку получил Model 3 Performance. Он стоит теперь 47420 долларов вместо 51120.

Базовая комплектация Y стоит 40 910 долларов – со скидкой в размере 3 тысяч. Model Y Long Range AWD стала на 2500 долларов дешевле (от 46 тысяч). Y Performance, которая является самой популярной моделью, теперь дешевле на 2700 долларов США.

Самые большие скидки получили демонстрационные модели. Базовый седан Model S с пробегом стал дешевле на 6 тысяч, получив ценник почти в 70 000.

Вероятно, такие акции спровоцированы стремлением компании Илона Маска добиться рекордного количества поставок. Цель Tesla – продать 1,8 млн авто за этот год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Volkswagen анонсировал большие скидки на авто до "Черной пятницы".