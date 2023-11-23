Машины, которые лучше и хуже всего хранят свою стоимость: названы топ-10 авто
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Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe)
По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.
Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Так, за 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.
Худший показатель у Maserati Quattroporte – этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.
Итак, в "Укравтопроме" составили рейтинг ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации:
Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:
- Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены
- Porsche 718 Cayman — 17,6%
- Toyota Tacoma — 20,4%
- Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%
- Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%
- Subaru BRZ — 23,4%
- Chevrolet Camaro — 24,2%
- Toyota C-HR — 24,4%
- Subaru Crosstrek — 24,5%
- Toyota Corolla — 24,5%
Модели с высоким износом:
- Maserati Quattroporte – теряет 64,5% первоначальной цены
- BMW 7 Series — 61,8%
- Maserati Ghibli — 61,3%
- BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%
- Cadillac Escalade ESV — 58,5%
- BMW X5 — 58,2%
- INFINITI QX80 — 58,1%
- Maserati Levante — 57,8%
- Jaguar XF — 57,6%
- Audi A7 — 57,2%
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