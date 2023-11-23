Укр

Машины, которые лучше и хуже всего хранят свою стоимость: названы топ-10 авто

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
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Автор
Porsche 911 Новость обновлена 23 ноября 2023, 14:01
Porsche 911. Фото Auto ria

Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe)

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.

Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Так, за 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte – этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.

Итак, в "Укравтопроме" составили рейтинг ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации:

Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:

  1. Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены
  2. Porsche 718 Cayman — 17,6%
  3. Toyota Tacoma — 20,4%
  4. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%
  5. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%
  6. Subaru BRZ — 23,4%
  7. Chevrolet Camaro — 24,2%
  8. Toyota C-HR — 24,4%
  9. Subaru Crosstrek — 24,5%
  10. Toyota Corolla — 24,5%

Модели с высоким износом:

  1. Maserati Quattroporte – теряет 64,5% первоначальной цены
  2. BMW 7 Series — 61,8%
  3. Maserati Ghibli — 61,3%
  4. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%
  5. Cadillac Escalade ESV — 58,5%
  6. BMW X5 — 58,2%
  7. INFINITI QX80 — 58,1%
  8. Maserati Levante — 57,8%
  9. Jaguar XF — 57,6%
  10. Audi A7 — 57,2%

Ранее "Телеграф" назвал лучшие новые автомобили в Украине в бюджете до $15 тысяч.

Теги:
#Авто #Укравтопром #Стоимость