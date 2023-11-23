Машины, которые лучше и хуже всего хранят свою стоимость: названы топ-10 авто

Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe)

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.

Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Так, за 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte – этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.

Итак, в "Укравтопроме" составили рейтинг ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации:

Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:

Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены Porsche 718 Cayman — 17,6% Toyota Tacoma — 20,4% Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8% Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5% Subaru BRZ — 23,4% Chevrolet Camaro — 24,2% Toyota C-HR — 24,4% Subaru Crosstrek — 24,5% Toyota Corolla — 24,5%

Модели с высоким износом:

Maserati Quattroporte – теряет 64,5% первоначальной цены BMW 7 Series — 61,8% Maserati Ghibli — 61,3% BMW 5 Series (hybrid) — 58,8% Cadillac Escalade ESV — 58,5% BMW X5 — 58,2% INFINITI QX80 — 58,1% Maserati Levante — 57,8% Jaguar XF — 57,6% Audi A7 — 57,2%

Ранее "Телеграф" назвал лучшие новые автомобили в Украине в бюджете до $15 тысяч.