Раздают почти даром: Volkswagen анонсировал большие скидки на авто в "Черную пятницу"

Также предлагают скидки на запчасти и аксессуары для авто.

"Черная пятница" — термин, о котором знает каждый современный человек. Это период, когда производители любого товара предлагают самые большие в году скидки. На производителей автотранспорта тоже распространяется эта традиция.

В частности, концерн Volkswagen предлагает большие скидки на свои авто. Об этом производитель сообщает на официальном сайте в Великобритании.

Volkswagen Black Friday Sale: детали

При распродаже в Черную пятницу покупатель получит депозит в размере 3000 фунтов стерлингов (около 136 тысяч гривен по текущему курсу). Акция действует только для моделей со склада. Речь идет о финансовом депозите или скидке в размере 5,9% годовой ставки.

Предлагаются скидки на такие модели: Golf с цифровым кокпитом Innovision Cockpit, компактный T‑Cross, оснащенный умными системами помощи водителю, и семейный внедорожник Tiguan с панорамным люком. Также Volkswagen предлагает скидки в своих дилерских центрах США.

Распродажа завершится в четверг, 30 ноября. Доставить автомобили обещают до 31 декабря 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-10 нержавеющих авто. В список вошли представители всех ценовых категорий.