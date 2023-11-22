Роздають майже задарма: Volkswagen анонсував великі знижки на авто до "Чорної п'ятниці"

Також пропонують знижки на запчастини та аксесуари для авто

"Чорна п’ятниця" — термін, про який знає кожна сучасна людина. Це період, коли виробники будь-якого товару пропонують найбільші у році знижки. На виробників автотранспорту теж поширюється ця традиція.

Зокрема, концерн Volkswagen пропонує величезні знижки на свої авто. Про це виробник повідомляє на офіційному сайті у Великій Британії.

Volkswagen Black Friday Sale: деталі

Під час розпродажу у Чорну п’ятницю покупець отримає депозит у розмірі 3000 фунтів стерлінгів (майже 136 тисяч гривень за поточним курсом). Акція діє тільки для моделей зі складу. Йдеться про фінансовий депозит або знижку у розмірі 5,9% річної ставки.

За знижкою пропонуються такі моделі: Golf із цифровим кокпітом Innovision Cockpit, компактний T‑Cross, оснащений розумними системами допомоги водієві, та сімейний позашляховик Tiguan з панорамним люком. Також Volkswagen пропонує знижки у своїх дилерських центрах у США.

Розпродаж завершиться у четвер, 30 листопада. Доставити автомобілі обіцяють до 31 грудня 2023 року.

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