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Машини, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість: названо топ-10 авто

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Автор
Porsche 911 Новина оновлена 23 листопада 2023, 14:01
Porsche 911. Фото Auto ria

Найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe)

За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації.

Експерти визначили, що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). Про це розповіли в ассоціації "Укравтопром".

Так, за 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%.

Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.

Отже, в "Укравтопромі" склали рейтинг ТОП-10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації:

Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:

  1. Porsche 911 (coupe) — втрачає 9,3% початкової ціни
  2. Porsche 718 Cayman — 17,6%
  3. Toyota Tacoma — 20,4%
  4. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%
  5. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%
  6. Subaru BRZ — 23,4%
  7. Chevrolet Camaro — 24,2%
  8. Toyota C-HR — 24,4%
  9. Subaru Crosstrek — 24,5%
  10. Toyota Corolla — 24,5%

Моделі із найвищим зносом:

  1. Maserati Quattroporte — втрачає 64,5% початкової ціни
  2. BMW 7 Series — 61,8%
  3. Maserati Ghibli — 61,3%
  4. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%
  5. Cadillac Escalade ESV — 58,5%
  6. BMW X5 — 58,2%
  7. INFINITI QX80 — 58,1%
  8. Maserati Levante — 57,8%
  9. Jaguar XF — 57,6%
  10. Audi A7 — 57,2%

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Теги:
#Авто #Укравтопром #Вартість