Машини, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість: названо топ-10 авто
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Найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe)
За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації.
Експерти визначили, що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). Про це розповіли в ассоціації "Укравтопром".
Так, за 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%.
Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.
Отже, в "Укравтопромі" склали рейтинг ТОП-10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації:
Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:
- Porsche 911 (coupe) — втрачає 9,3% початкової ціни
- Porsche 718 Cayman — 17,6%
- Toyota Tacoma — 20,4%
- Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%
- Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%
- Subaru BRZ — 23,4%
- Chevrolet Camaro — 24,2%
- Toyota C-HR — 24,4%
- Subaru Crosstrek — 24,5%
- Toyota Corolla — 24,5%
Моделі із найвищим зносом:
- Maserati Quattroporte — втрачає 64,5% початкової ціни
- BMW 7 Series — 61,8%
- Maserati Ghibli — 61,3%
- BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%
- Cadillac Escalade ESV — 58,5%
- BMW X5 — 58,2%
- INFINITI QX80 — 58,1%
- Maserati Levante — 57,8%
- Jaguar XF — 57,6%
- Audi A7 — 57,2%
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