Машини, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість: названо топ-10 авто

Найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe)

За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації.

Експерти визначили, що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). Про це розповіли в ассоціації "Укравтопром".

Так, за 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%.

Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.

Отже, в "Укравтопромі" склали рейтинг ТОП-10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації:

Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:

Porsche 911 (coupe) — втрачає 9,3% початкової ціни Porsche 718 Cayman — 17,6% Toyota Tacoma — 20,4% Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8% Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5% Subaru BRZ — 23,4% Chevrolet Camaro — 24,2% Toyota C-HR — 24,4% Subaru Crosstrek — 24,5% Toyota Corolla — 24,5%

Моделі із найвищим зносом:

Maserati Quattroporte — втрачає 64,5% початкової ціни BMW 7 Series — 61,8% Maserati Ghibli — 61,3% BMW 5 Series (hybrid) — 58,8% Cadillac Escalade ESV — 58,5% BMW X5 — 58,2% INFINITI QX80 — 58,1% Maserati Levante — 57,8% Jaguar XF — 57,6% Audi A7 — 57,2%

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