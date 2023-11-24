В США на аукционе джип продали всего за три доллара: что не так с этим авто

Автомобиль был продан за столь смехотворную сумму, что в это даже не верится

В Соединенных Штатах произошла довольно странная сделка – авто марки Jeep, Liberty 2011 года выпуска продали на автомобильном аукционе всего-навсего за три доллара. Причина в том, что снаружи целая машина попала в воду и утонула – и эта причина не единственная.

Об этом пишет портал Авто24. Отмечается, что хотя, на первый взгляд, авто в хорошем состоянии – действительно ездить на нем не получится.

Прошлый владелец загнал джип в воду и из-за проблем с документами восстановить автомобиль не получится. У автомобиля не только не заводится двигатель – другие агрегаты внутри машины также оказались критически повреждены, а салон, несмотря на то, что в приличном состоянии, воняет.

Впрочем, владелец мог бы заработать гораздо больше затраченных трех долларов, продав только колеса с дисками. Но и здесь есть нюанс: в Украину автомобиль вести нет смысла, потому что спроса на запчасти Jeep Liberty не будет – слишком мало таких автомобилей в стране. А что касается США, где спрос как раз есть – проблема в том, что этот джип находится в штате Гавайи. Это очень далеко от континентальной Америки.

То есть, даже если разобрать машину и переслать запчасти по почте, это получится дороже, чем их стоимость. А на Гавайях запчасти для такого автомобиля почти никому не нужны. Именно поэтому этот автомобиль продавали за символические три доллара США – потому что на самом деле он висел у владельца на шее как камень.

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