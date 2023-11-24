В США на аукціоні джип продали всього за три долари: що не так з цим авто

Автомобіль було продано за настільки сміхотворну суму, що в це навіть не віриться

В Сполучених Штатах відбулася доволі дивна оборудка – авто марки Jeep, Liberty 2011 випуску продали на автомобільному аукціоні всього-на-всього за три долари. Причина в тому, що зовні ціла машина потрапила у воду та "втопилася" – і ця причина не єдина.

Про це пише портал Авто24. Відзначається, що хоча, на перший погляд, авто у доброму стані – насправді їздити на ньому не вийде.

Минулий власник загнав джип у воду і через проблеми з документами відновити автівку не вийде. В автомобіля не тільки не заводиться двигун – інші агрегати в середині машини також виявилися критично пошкоджені, а салон, попри те, що у пристойному стані, смердить.

Втім, власник міг би заробити значно більше витрачених трьох доларів, продавши лише колеса з дисками. Але й тут є нюанс: в Україну автомобіль вести нема сенсу, бо попиту на запчастини Jeep Liberty не буде – занадто мало таких автомобілів в країні. А щодо США, де попит якраз є – проблема в тому, що цей джип перебуває в штаті Гаваї. Це дуже далеко від континентальної Америки.

Тобто навіть якщо розібрати машину та переслати запчастини поштою, це вийде дорожче, аніж їхня вартість. А на Гаваях запчастини для такого авто майже нікому не потрібні. Саме тому це авто продавали за символічні три долари США – бо насправді воно висіло у власника на шиї, наче камінь.

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