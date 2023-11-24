В Украину привезли Range Rover 2023 года выпуска, который стоит более 6 млн гривен

Этот семиместный внедорожник очень крут

В Украине был замечен внедорожник Land Rover Range Rover 2023 года выпуска. Это новейший продукт, только недавно ставший доступным на некоторых рынках.

Интересно, что автомобиль имеет колесные диски очень удивительного дизайна. Фото внедорожника опубликовали на канале ТопЖир. Рассказываем о нем более подробно.

Что известно о Land Rover Range Rover 2023 года

Обновленный Land Rover Range Rover получил в этом поколении новые передние и задние бамперы. Также изменились решетка радиатора и светодиодные фонари.

Внутри модель оснащена 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, работающим на базе новой системы JLR Pivi Pro. Она управляет не только музыкой и развлекательной системой, но и климат-контролем и другими функциями, включая голосовое управление. Салон перетянут дорогой кожей, есть карбоновые вставки.

Land Rover Range Rover 2023 модельного года представлен на рынке в нескольких вариантах силовой установки: бензин, дизель и гибрид. Сфотографированный в Украине вариант, согласно базе номеров авто, может быть бензиновым или электрическим.

На рынке цены на такой автомобиль с бензиновой силовой установкой объемом в 3 литра достигают 200-250 тысяч долларов.

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