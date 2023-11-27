Первую партию нового внедорожника Tank раскупили за 55 секунд: чем удивляет авто
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А еще на него дают бесплатное ТО навсегда.
В Китае выпустили новый гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T. Автомобиль подтверждает свое название — ведь он очень массивный, имеет агрессивный дизайн, и действительно несколько похож на танк.
Но высокий спрос на эту машину совсем не из-за этого. Рассказываем подробнее о причинах такого безумного ажиотажа.
В чем особенность авто
Первую партию, которую выставили на предзаказ (всего 70 экземпляров), раскупили всего за 55 секунд. Причиной тому является то, что производитель предлагает действительно выгодные условия покупки.
Дело в том, что техническое обслуживание автомобиля бесплатно и пожизненно. Есть также гарантия на трансмиссию независимо от пробега и возраста. То есть, производитель уверен в том, что его творение действительно надежно, и буквально вечно. А еще предлагают бесплатный автомобильный Интернет и систему помощи на дороге.
Правда, такие привилегии будут только для владельцев предоплаченных автомобилей. Все остальные получат машину на общих условиях.
А что под капотом?
Внутри автомобиль имеет 3-литровый бензиновый двигатель на 360 лошадиных сил и электромотор, которые вместе выдают 517 лошадей и 750 Нм крутящего момента. Трансмиссия исключительно автоматическая, девятиступенчатая.
Цены на внедорожник стартуют от 98 тысяч долларов. Интересно, что предшественник этой модели – Tank 500 – стоил в два раза дешевле. Вероятно, и на эту модель цена впоследствии снизится.
Напомним, что китайцы создали внедорожник, который омрачит самый крутой Hummer. У него под капотом более 1000 лошадиных сил.