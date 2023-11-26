Под капотом 1000 "лошадей": китайцы создали внедорожник, который омрачит самый крутой Hummer

Общая мощность составляет более 1080 лошадиных сил

Dongfeng – китайский государственный автопроизводитель, основанный в 1969 году. В основном он выпускает автомобили для местного и других азиатских рынков, и не очень популярен в Украине и Европе.

Однако в последние годы автомобиль этого бренда начал активно привозить. Главная причина – низкая цена.

M-Hero 917: технические характеристики

M-Hero 917 – это внедорожник, принадлежащий бренду Dongfeng. Это топовая модель, о которой впервые заговорили летом 2023 года.

Кузов внедорожника не имеет никаких плавных линий. А крепкий бампер и черное матовое покрытие делают его похожим на военную машину. Автомобиль обладает мощной силовой установкой под капотом на рамном шасси.

На китайском рынке внедорожник будет выпускаться с полностью электрической трансмиссией с четырьмя электродвигателями. Батарея NMC на 140 киловатт-часов обеспечит большой запас хода. Есть также гибридная версия с 1,5-литровым двигателем и турбонаддувом, работающим как генератор. Он питает аккумуляторную батарею емкостью 66 кВт/ч. Кроме того, есть еще три электродвигателя с общей мощностью 816 лошадиных сил. Этого достаточно для ускорения с нуля до сотни километров всего за 6 секунд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину привезли Range Rover 2023 выпуска, который стоит более 6 млн гривен.