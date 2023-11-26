Під капотом 1000 "коней": китайці створили позашляховик, який затьмарить найкрутіший Hummer

Загальна потужність складає понад 1080 кінських сил

Dongfeng – китайський державний автовиробник, заснований у 1969 році. Загалом він випускає автомобілі для місцевого та інших азійських ринків, і не дуже популярний в Україні та Європі.

Проте в останні роки авто цього бренду почали активно привозити. Головна причина — низька ціна.

M-Hero 917: технічні характеристики

M-Hero 917 — це позашляховик, що належить бренду Dongfeng. Це топова модель, про яку вперше заговорили влітку 2023 року.

Кузов позашляховика не має жодних плавних ліній. А міцний бампер та чорне матове покриття роблять його схожим на військову машину. Автомобіль має потужну силову установку під капотом на рамне шасі.

На китайському ринку позашляховик буде випускатися з повністю електричною трансмісією з чотирма електродвигунами. Батарея NMC на 140 кіловат-годин забезпечить великий запас ходу. Є також гібридна версія з 1,5-літровим двигуном та турбонаддувом, який працює як генератор. Він живить акумуляторну батарею ємністю 66 кВт/год. Крім того, є ще три електродвигуни з загальною потужністю 816 кінських сил. Цього достатньо для прискорення з нуля до сотні кілометрів всього за 6 секунд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну привезли Range Rover 2023 року випуску, який коштує понад 6 млн гривень.