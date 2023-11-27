Найшвидший у світі кросовер помітили в Україні: під капотом 707 к.с., а ціна зашкалює (фото)

Цей заряджений кросовер продається в одному з автосалонів України

Один з найшвидших у світі кросоверів помітили в Україні. Під капотом у нього потужна силова установка, яка дозволяє автомобілю розганятися з нуля до сотні всього за 3,3 секунди.

До випуску Ferrari Purosangue Aston Martin DBX707 вважався найшвидшим у світі. Тепер вони обидва розділяють першу позицію в рейтингу, адже мають однаковий час прискорення. Фото новинки в Україні опублікували на сторінці у соцмережах Topcars UA.

Що відомо про цей Aston Martin?

DBX707 — особлива модифікація кросовера зі збільшеною до 707 кінських сил потужністю. Під капотом у нього встановлений 4-літровий твін-турбо двигун, крутний момент досягає шалених 900 Нм.

Максимальний розгін авто складає 310 км на годину. Автомобіль має автоматичну трансмісію та повний привід.

Також в авто переналаштували пневмопідвіску та встановили карбоново-карамічні гальма. Відрізняється від стандартної версії цей модифікований кросовер наявністю чотирьох вихлопних труб, карбонової підвіски та іншої решітки радіатора.

У салоні — лише преміальні матеріали: дорога шкіра, карбон. Ними оббиті спортивні крісла та інші елементи. Продаж автомобіля стартував навесні цього року. В Україні таке авто коштує понад 11 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мільйонер з Мельбурна показав свій суперкар McLaren, припаркований просто всередині хмарочоса (фото).