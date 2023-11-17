Cadillac вперше показав головного конкурента для Tesla: що це за автомобіль

Пока що можна подивитись тільки на зовнішній вигляд нового кросовера

Компанія Cadillac вперше показала свій новий електричний кросовер Cadillac Optiq, який буде конкурувати з Tesla Model Y. Фактично, це допрем'єрний показ автомобіля – офіційно презентувати його повинні були на автосалоні у Гуанчжоу.

Про презентацію авто та про його характеристики повідомляє американське профільне видання Motor1. Це вже четвертий електричний автомобіль в лінійці електрокарів Cadillac – і він буде нижчий за класом, аніж розкішніший Lyriq.

Доречі, обіцяно, що авто буде коштувати не більше 40-50 тисяч доларів США. Таким чином, Cadillac Optiq стане одним з найдешевших електрокарів компанії та, як заявлено в офіційному пресрелізі GM, відправною точкою для продажу всієї лінійки авто.

У вільний продаж автомобіль надійде тільки у 2024 або, навіть, у 2025 році; більш точну дату поки що не повідомляють.

Втім, насправді Cadillac не надав жодних технічних подробиць. Невідомі ключові характеристики – запас ходу акумулятора, розміри, варіанти трансмісії, стандарт повного приводу, швидкість зарядки та багато іншого. Не показали навіть салон та приборну панель. Відомо тільки, що Optiq, швидше за все, побудований на платформі електромобіля GM Ultium – і має дизайн, характерний для усієї гілки електрокарів Cadillac.

Cadillac Optiq має характерні для своєї гілки риси

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