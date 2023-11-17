Cadillac впервые показал главного конкурента для Tesla: что это за автомобиль

Пока можно посмотреть только на внешний вид нового кроссовера

Компания Cadillac впервые показала свой новый электрический кроссовер Cadillac Optiq, который будет конкурировать с Tesla Model Y. Фактически это допремьерный показ автомобиля – официально презентовать его должны были на автосалоне в Гуанчжоу.

О презентации авто и его характеристиках сообщает американское профильное издание Motor1. Это уже четвертый электрический автомобиль в линейке электрокаров Cadillac – и он будет ниже классом, чем роскошный Lyriq.

Кстати, обещано, что авто будет стоить не больше 40-50 тысяч долларов США. Cadillac Optiq станет одним из самых дешевых электрокаров компании и, как заявлено в официальном пресс-релизе GM, отправной точкой для продажи всей линейки авто.

В свободную продажу автомобиль поступит только в 2024 или даже в 2025 году; более точную дату пока не сообщают.

Впрочем, на самом деле Cadillac не предоставил никаких технических подробностей. Неизвестны ключевые характеристики – запас хода аккумулятора, размеры, варианты трансмиссии, стандарт полного привода, скорость зарядки и многое другое. Не показали даже салон и панель приборов. Известно только, что Optiq, скорее всего, построен на платформе электромобиля GM Ultium и имеет дизайн, характерный для всей ветки электрокаров Cadillac.

Cadillac Optiq имеет характерные для своей ветви черты.

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