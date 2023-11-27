Самый быстрый в мире кроссовер был замечен в Украине: под капотом 707 л.с., а цена зашкаливает (фото)

Этот заряженный кроссовер продается в одном из автосалонов Украины

Один из самых быстрых в мире кроссоверов был замечен в Украине. Под капотом у него мощная силовая установка, позволяющая автомобилю разгоняться с нуля до сотни всего за 3,3 секунды.

До выпуска Ferrari Purosangue Aston Martin DBX707 числился самым быстрым в мире. Теперь они оба разделяют первую позицию в рейтинге, ведь имеют одинаковое время ускорения. Фото новинки в Украине опубликовали на странице в соцсетях Topcars UA.

Что известно об этом Aston Martin?

DBX707 – особая модификация кроссовера с увеличенной до 707 лошадиных сил мощностью. Под капотом у него установлен 4-литровый твин-турбо двигатель, крутящий момент достигает безумных 900 Нм.

Максимальный разгон авто составляет 310 км/ч. Автомобиль имеет автоматическую трансмиссию и полный привод.

Также в авто перенастроили пневмоподвеску и установили карбоново-карамические тормоза. Отличается от стандартной версии этот модифицированный кроссовер наличием четырех выхлопных труб, карбоновой подвески и другой радиаторной решетки.

В салоне только премиальные материалы: дорогая кожа, карбон. Ими обито спортивные кресла и другие элементы. Продажа автомобиля стартовала весной этого года. В Украине такой автомобиль стоит более 11 миллионов гривен.

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