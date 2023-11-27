Миллионер из Мельбурна показал свой суперкар McLaren, припаркованный прямо внутри небоскреба (фото)

Интересно, сколько стоит услуга такой парковки.

Весной 2023 года австралийский миллионер Портелли решил разместить свой редкий суперкар McLaren Senna GTR прямо на 57 этаже небоскреба в столице. Это решение бизнесмена вызвало большой резонанс в Сети.

Когда Андриан решил припарковать суперкар в гостиной своего пентхауса, небоскреб еще не был достроен. А теперь, когда ремонт уже окончен, мужчина поделился результатом — фото на собственной странице в соцсетях.

Интересно, что 34-летний миллионер владеет самыми дорогими в столице Австралии апартаментами – купил он их почти за 40 миллионов долларов. Площадь пентхауса составляет более 1200 "квадратов".

Разместили автомобиль на вращающейся платформе прямо перед панорамными окнами. Оттуда прекрасно виден весь Мельбурн.

Что известно о суперкаре McLaren Senna GTR

Это роскошный суперкар, разработанный компанией McLaren специально для трека. Автомобилем нельзя передвигаться по дорогам общего пользования.

В качестве основы авто взяли McLaren Senna с 4,0-литровым битурбированным V8 двигателем, развивающим более 800 лошадиных сил. Отметка Senna GTR указывает на то, что суперкар модифицирован для максимальной эффективности на трассе. Здесь использованы специальные легкие подвижные элементы, регулируемые во время движения.

Выпускается спорткар в ограниченной серии, что сопровождается соответствующей высокой ценой. Сейчас каждый из таких экземпляров очень привлекателен среди коллекционеров.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине продают суперкар по цене 15 квартир в Киеве.