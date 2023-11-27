Мільйонер з Мельбурна показав свій суперкар McLaren, припаркований просто всередині хмарочоса (фото)

Цікаво, скільки коштує послуга такого паркування

Навесні 2023 року австралійський мільйонер Портеллі вирішив розмістити свій рідкісний суперкар McLaren Senna GTR просто на 57 поверсі хмарочоса у столиці. Це рішення бізнесмена викликало неабиякий резонанс у Мережі.

Коли Андріан вирішив припаркувати суперкар у вітальні свого пентхауса, хмарочос ще не був добудований. А тепер, коли ремонт уже закінчений, чоловік поділився фото результату на власній сторінці у соцмережах.

Цікаво, що 34-річний мільйонер володіє найдорожчими у столиці Австралії апартаментами — купив він їх майже за 40 мільйонів доларів. Площа пентхауса складає понад 1200 "квадратів".

Розмістили автомобіль на платформі, що обертається, просто перед панорамними вікнами. Звідти чудово видно весь Мельбурн.

Що відомо про суперкар McLaren Senna GTR

Це розкішний суперкар, який розробила компанія McLaren спеціально для треку. Автомобілем не можна пересуватися дорогами загального користування.

В основі авто взяли McLaren Senna з 4,0-літровим бітурбованим V8 двигуном, який розвиває понад 800 кінських сил. Позначка Senna GTR вказує на те, що суперкар модифікований для максимальної ефективності на трасі. Тут використано спеціальні легкі рухомі елементи, які регулюються під час руку.

Випускається спорткар в обмеженій серії, що супроводжується відповідною високою ціною. Зараз кожен з таких екземплярів надзвичайно привабливий серед колекціонерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають суперкар за ціною 15 квартир у Києві.