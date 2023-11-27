Названы 5 самых надежных кроссоверов по цене до $10 тысяч

Они прослужат вам еще кучу лет

Трудно найти действительно надежный и качественный внедорожник или кроссовер, цена которого не будет превышать 10 тысяч гривен. Но если разбираться в теме и посмотреть предложения на подержанном рынке, можно найти что-то действительно достойное.

Список из пяти моделей самых надежных внедорожников или кроссоверов опубликовали эксперты портала AutoEvolution. Все они не старше 13 лет и стоят менее 10 тысяч долларов.

Toyota RAV4 2013 года выпуска

Эксперты признали эту модель одной из лучших на подержанном рынке. Это компактный кроссовер от японского производителя Toyota, входящий в пятое поколение модели. Автомобиль предлагает привлекательный дизайн и просторный салон. В то же время он очень надежный — это уже характерно для бренда Toyota. Доступны бензиновые и гибридные версии.

В RAV4 2013 года выпуска есть широкий выбор функций безопасности, в частности, система безопасности STAR Safety System, система навигации, климат-контроль, задняя камера и т.д. Автомобиль оснащен системой полного привода, что делает его удобным для вождения как в городе, так и вне его.

По цене до 10 тысяч долларов вы можете приобрести базовую комплектацию RAV4 с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 176 лошадиных сил на "автомате".

Honda CR-V 2012 года выпуска

Этот автомобиль также отличается высоким качеством сборки и надежностью. Поэтому автомобиль этой марки можно без колебаний покупать на вторичном рынке. Honda CR-V 2012 – это стильный компактный кроссовер, который имеет современный дизайн, просторный салон, эффективный бензиновый двигатель и надежные системы безопасности. Удобство сидений, большой багажник и экономия горючего делают этот автомобиль очень популярным.

За эти деньги вы можете приобрести Honda CR-V 2012 года выпуска с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 185 лошадиных сил, который предлагается с автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию входят бесключевой доступ, мультимедийная система, мультируль и т.д.

Ford Edge 2010-2011

Если вам нужен больший внедорожник, обратите внимание на Ford Edge первого поколения. То есть 2010-2011 годов выпуска. Эта модель выпускалась на рынок с 2 типами двигателей – 3,5-литровым на 285 лошадиных сил и с полным приводом, и 2-литровым, на 240 л.с.

Что касается своей внешности, то автомобиль поражает современным дизайном и большими пропорциями. В кабине вас поразит качество материалов и удобство сидений. Edge может вместить до пяти пассажиров, а большой багажник делает его практичным для семейного использования или долгих поездок.

Honda Pilot 2010-2011

Honda Pilot 2010-2011 – это большой кроссовер от японского производителя Honda, предназначенный для семейного использования. Внешний вид Pilot отличается массивной конструкцией и просторным салоном, который может обеспечить место для восьми пассажиров в трех рядах сидений. Широкий и высокий профиль автомобиля придает отличную видимость на дороге и обеспечивает большую грузоподъемность.

Относительно технических характеристик, то Pilot оснащен надежным 3.5-литровым V6 двигателем, который обеспечивает удовлетворительную мощность и эффективность потребления топлива для своего класса. За 10 тысяч долларов на рынке можно найти автомобиль в разных комплектациях – даже с камерой заднего вида, подогревом сидений и кожаным салоном.

Chevrolet Tahoe 2010-2011 годов выпуска

На пятом месте рейтинга оказался полноразмерный внедорожник в базовой комплектации с отметкой LS. Это SUV, производимый американским автопроизводителем Chevrolet. Модель известна своим мощным и надежным нравом. Ее выбирают те, кто нуждается в большом и комфортном автомобиле. Внешне Tahoe поражает массивной конструкцией и узнаваемым дизайном, включая большую хромированную решетку радиатора и мощные колесные арки.

Под капотом Tahoe 2010-2011 можно найти мощный 5,3-литровый V8-двигатель. Салон здесь очень просторный, способный вместить до 8 пассажиров. Есть также большой багажник. Среди технологических возможностей следует отметить систему навигации, продвинутую аудиосистему, а также передовые системы безопасности.

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