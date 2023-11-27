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Названы 5 самых надежных кроссоверов по цене до $10 тысяч

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Внедорожники Новость обновлена 27 ноября 2023, 12:19
Внедорожники. Фото motorcar.com.ua

Они прослужат вам еще кучу лет

Трудно найти действительно надежный и качественный внедорожник или кроссовер, цена которого не будет превышать 10 тысяч гривен. Но если разбираться в теме и посмотреть предложения на подержанном рынке, можно найти что-то действительно достойное.

Список из пяти моделей самых надежных внедорожников или кроссоверов опубликовали эксперты портала AutoEvolution. Все они не старше 13 лет и стоят менее 10 тысяч долларов.

Toyota RAV4 2013 года выпуска

Toyota RAV4 2013 года выпуска

Эксперты признали эту модель одной из лучших на подержанном рынке. Это компактный кроссовер от японского производителя Toyota, входящий в пятое поколение модели. Автомобиль предлагает привлекательный дизайн и просторный салон. В то же время он очень надежный — это уже характерно для бренда Toyota. Доступны бензиновые и гибридные версии.

В RAV4 2013 года выпуска есть широкий выбор функций безопасности, в частности, система безопасности STAR Safety System, система навигации, климат-контроль, задняя камера и т.д. Автомобиль оснащен системой полного привода, что делает его удобным для вождения как в городе, так и вне его.

По цене до 10 тысяч долларов вы можете приобрести базовую комплектацию RAV4 с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 176 лошадиных сил на "автомате".

Honda CR-V 2012 года выпуска

Honda CR-V 2012 года выпуска

Этот автомобиль также отличается высоким качеством сборки и надежностью. Поэтому автомобиль этой марки можно без колебаний покупать на вторичном рынке. Honda CR-V 2012 – это стильный компактный кроссовер, который имеет современный дизайн, просторный салон, эффективный бензиновый двигатель и надежные системы безопасности. Удобство сидений, большой багажник и экономия горючего делают этот автомобиль очень популярным.

За эти деньги вы можете приобрести Honda CR-V 2012 года выпуска с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 185 лошадиных сил, который предлагается с автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию входят бесключевой доступ, мультимедийная система, мультируль и т.д.

Ford Edge 2010-2011

Ford Edge 2010-2011

Если вам нужен больший внедорожник, обратите внимание на Ford Edge первого поколения. То есть 2010-2011 годов выпуска. Эта модель выпускалась на рынок с 2 типами двигателей – 3,5-литровым на 285 лошадиных сил и с полным приводом, и 2-литровым, на 240 л.с.

Что касается своей внешности, то автомобиль поражает современным дизайном и большими пропорциями. В кабине вас поразит качество материалов и удобство сидений. Edge может вместить до пяти пассажиров, а большой багажник делает его практичным для семейного использования или долгих поездок.

Honda Pilot 2010-2011

Honda Pilot 2010-2011

Honda Pilot 2010-2011 – это большой кроссовер от японского производителя Honda, предназначенный для семейного использования. Внешний вид Pilot отличается массивной конструкцией и просторным салоном, который может обеспечить место для восьми пассажиров в трех рядах сидений. Широкий и высокий профиль автомобиля придает отличную видимость на дороге и обеспечивает большую грузоподъемность.

Относительно технических характеристик, то Pilot оснащен надежным 3.5-литровым V6 двигателем, который обеспечивает удовлетворительную мощность и эффективность потребления топлива для своего класса. За 10 тысяч долларов на рынке можно найти автомобиль в разных комплектациях – даже с камерой заднего вида, подогревом сидений и кожаным салоном.

Chevrolet Tahoe 2010-2011 годов выпуска

Chevrolet Tahoe 2010-2011 годов выпуска

На пятом месте рейтинга оказался полноразмерный внедорожник в базовой комплектации с отметкой LS. Это SUV, производимый американским автопроизводителем Chevrolet. Модель известна своим мощным и надежным нравом. Ее выбирают те, кто нуждается в большом и комфортном автомобиле. Внешне Tahoe поражает массивной конструкцией и узнаваемым дизайном, включая большую хромированную решетку радиатора и мощные колесные арки.

Под капотом Tahoe 2010-2011 можно найти мощный 5,3-литровый V8-двигатель. Салон здесь очень просторный, способный вместить до 8 пассажиров. Есть также большой багажник. Среди технологических возможностей следует отметить систему навигации, продвинутую аудиосистему, а также передовые системы безопасности.

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