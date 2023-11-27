Названо 5 найнадійніших кросоверів за ціною до $10 тисяч

Вони прослужать вам ще купу років

Важко знайти дійсно надійний та якісний позашляховик чи кросовер, ціна якого не перевищуватиме 10 тисяч гривень. Але якщо розбиратись в темі і переглянути пропозиції на вживаному ринку, можна знайти щось дійсно достойне.

Перелік із п’яти моделей найнадійніших позашляховиків або кросоверів опублікували експерти порталу AutoEvolution. Усі вони не старші ніж 13 років і коштують менш як 10 тисяч доларів.

Toyota RAV4 2013 року випуску

Експерти визнали цю модель однією з найкращих на вживаному ринку. Це компактний кросовер від японського виробника Toyota, що входить у п'яте покоління моделі. Автомобіль пропонує привабливий дизайн і просторий салон. Водночас він є дуже надійним — це вже характерно для бренду Toyota. Доступні бензинові та гібридні версії.

У RAV4 2013 року випуску є широкий вибір функцій безпеки, зокрема система безпеки STAR Safety System, система навігації, клімат-контроль, задня камера тощо. Автомобіль оснащений системою повного приводу, що робить його зручним для водіння як в місті, так і поза ним.

За ціною до 10 тисяч доларів ви можете придбати базову комплектацію RAV4 з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 176 кінських сил на "автоматі".

Honda CR-V 2012 року випуску

Цей автомобіль також вирізняється високою якістю збірки та надійністю. Тому автомобіль цієї марки можна без вагань купувати на вторинному ринку. Honda CR-V 2012 — це стильний компактний кросовер, який має сучасний дизайн, просторий салон, ефективний бензиновий двигун та надійні системи безпеки. Зручність сидінь, великий багажник і економія пального роблять цей автомобіль дуже популярним.

За ці гроші ви можете придбати Honda CR-V 2012 року випуску з 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю у 185 кінських сил, який пропонується з автоматичною коробкою передач. У базову комплектацію входять безключовий доступ, мультимедійна система, мультируль і так далі.

Ford Edge 2010-2011

Якщо вам треба більший позашляховик, зверніть увагу на Ford Edge першого покоління. Тобто 2010-2011 років випуску. Ця модель випускалася на ринок з 2 типами двигунів — 3,5-літровим на 285 кінських сил та з повним приводом, і 2-літровим, на 240 к.с.

Щодо своєї зовнішності, то, автомобіль вражає сучасним дизайном і великими пропорціями. У кабіні вас вразить якість матеріалів та зручність сидінь. Edge може вмістити до п'яти пасажирів, а великий багажник робить його практичним для сімейного використання або довгих подорожей.

Honda Pilot 2010-2011

Honda Pilot 2010-2011 — це великий кросовер від японського виробника Honda, призначений для сімейного використання. Зовнішній вигляд Pilot відрізняється масивною конструкцією та просторим салоном, який може забезпечити місце для восьми пасажирів у трьох рядах сидінь. Широкий і високий профіль автомобіля надає відмінну видимість на дорозі та забезпечує велику вантажопідйомність.

Щодо технічних характеристик, Pilot оснащений надійним 3.5-літровим V6 двигуном, який забезпечує задовільну потужність і ефективність споживання пального для свого класу. За 10 тисяч доларів на ринку можна знайти автомобіль у різних комплектаціях — навіть з камерою заднього вигляду, підігрівом сидінь та шкіряним салоном.

Chevrolet Tahoe 2010—2011 років випуску

На 5 місці рейтингу опинився повнорозмірний позашляховик у базовій комплектації з позначкою LS. Це SUV, вироблений американським автовиробником Chevrolet. Модель відома своїм потужним і надійним характером. Її вибирають ті, хто потребує великого і комфортабельного автомобіля. Ззовні Tahoe вражає масивною конструкцією та впізнаваним дизайном, включно з великою хромованою решіткою радіатора та потужними колісними арками.

Під капотом Tahoe 2010–2011 можна знайти потужний 5,3-літровий V8-двигун. Салон тут дуже просторий, здатний вмістити до 8 пасажирів. Є також великий багажник. Серед технологічних можливостей варто зазначити систему навігації, просунуту аудіосистему, а також передові системи безпеки.

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