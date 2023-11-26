Топ-3 найгірших марок авто для зими

Зимова пора року завжди ставить нові виклики перед водіями. І не усі автомобілі з ними можуть впоратись, навіть якщо це представники найвідоміших марок у світі.

Здавалось би, вони мають все — стиль, потужність, швидкість. Проте коли діло доходить до снігу, то вони ковзають, ніби на лижах, і абсолютно не готові для таких випробувань. Розповідаємо про три марки авто, які повинні зачекати в гаражі до весни.

Porsche

Porsche – це не просто автомобілі, це шедеври автомобілебудування. Але, на жаль, коли йдеться про зимовий період, ці німецькі машини можуть розчарувати.

Низький кліренс та переднє розташування двигуна роблять Cayman, 911 та інші моделі Porsche не найкращим вибором для засніжених доріг. Шалено швидкі та маневрені на асфальті, вони абсолютно не підходять для криги та снігу.

BMW

BMW завжди славилася своєю динамікою та спортивним характером. Проте, коли приходить зима, деякі моделі виявляються справжнім розчаруванням. Зокрема, задньопривідні моделі, такі як BMW M3 чи M4, абсолютно не впораються з обледенілими поверхнями. А спортивні налаштування підвіски та гальм призводять до меншої стабільності на ковзкому покритті. Але, якщо ви не можете відмовитись від BMW, розгляньте варіанти з повним приводом.

Chevrolet

Цей представник американського автопрому відомий своєю надійністю та витривалістю. Проте деякі моделі, зокрема великі позашляховики типу Chevrolet Tahoe чи Suburban, не підходять для засніжених вулиць. Вони мають великий розмір та вагу, зокрема, високий центр ваги, що робить їх складними в керуванні та не є стійкими на льоду. А ще у цих авто дуже малий дорожній просвіт.

Тому, якщо ви плануєте використовувати Chevrolet взимку, варто обрати менший та більш маневрений варіант з повним приводом. Наприклад, Chevrolet Captiva.

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