Топ-3 самых плохих марок авто для зимы

Эти авто лучше оставить в гараже до весны

Зимнее время года всегда ставит новые вызовы перед водителями. И не все автомобили могут справиться с ними, даже если это представители самых известных марок в мире.

Казалось бы, у них есть все — стиль, мощность, скорость. Однако когда дело доходит до снега, то они скользят, как на лыжах, и совершенно не готовы для таких испытаний. Рассказываем о трех марках авто, которые должны подождать в гараже до весны.

Porsche

Porsche – это не просто авто, это шедевры автомобилестроения. Но, к сожалению, когда речь идет о зимнем периоде, эти немецкие машины могут разочаровать.

Низкий клиренс и переднее расположение двигателя делают Cayman, 911 и другие модели Porsche не самым лучшим выбором для заснеженных дорог. Безумно быстрые и маневренные на асфальте, они абсолютно не подходят для льда и снега.

BMW

BMW всегда славилась своей динамикой и спортивным нравом. Однако когда приходит зима, некоторые модели оказываются настоящим разочарованием. В частности, заднеприводные модели, такие как BMW M3 или M4, совершенно не справятся с обледеневшими поверхностями. А спортивные настройки подвески и тормозов приводят к меньшей стабильности на скользком покрытии. Но если вы не можете отказаться от BMW, рассмотрите варианты с полным приводом.

Chevrolet

Этот представитель американского автопрома известен своей надежностью и выносливостью. Однако некоторые модели, в том числе крупные внедорожники типа Chevrolet Tahoe или Suburban, не подходят для заснеженных улиц. Они имеют большой размер и вес, в частности, высокий центр тяжести, что делает их сложными в управлении и не устойчивыми на льду. А еще у этих авто очень малый дорожный просвет.

Поэтому, если вы планируете использовать Chevrolet зимой, следует выбрать более маневренный вариант с полным приводом. К примеру, Chevrolet Captiva.

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