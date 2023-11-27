Стоит всего $13 тысяч: Toyota выпустила новый мощный пикап на "автомате"

Под капотом 2-литровый мотор

Японский автопроизводитель Toyota выпустил свой новый пикап Hilux Champ. Начат прием заявок на новый автомобиль линейки.

Это новая модель, позиционирующаяся как очень доступная. Есть варианты с автоматической коробкой передач и дизельным или бензиновым мотором на выбор.

А цена просто отличная. Ценник на авто стартует от 13 тысяч долларов. В максимальной комплектации цена составляет 16,5 тысячи долларов.

Технические характеристики и дизайн

Есть разные варианты надстройки автомобиля, включая грузовые модули. На фото показан один из них. Дизайн несколько напоминает Toyota Land Cruiser 250, но в более внедорожном виде.

Под капотом здесь мощные 2-литровые и 2,7-литровые бензиновые моторы или турбодизель объемом в 2,4 литра. В базовой модификации значится механическая КПП, а автоматическая предлагается за доплату. Выпускается пикап с задним приводом. Вероятно, в будущем появится полноприводная версия.

На рынок вышло 2 разновидности длины пикапа, максимальная из них достигает 5,2 м. Грузоподъемность — 1 тонна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый быстрый в мире кроссовер был сфотографирован в Украине. Он стоит 11 миллионов гривен и может разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды.