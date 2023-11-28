Новая Toyota Camry получила двигатель мощностью 700 "лошадей"

Авто можно будет купить уже в феврале

Известный японский производитель авто Toyota представил гоночную версию своего популярного седана Camry – XSE Next Gen. Уже в следующем году она поучаствует в легендарной серии кубков NASCAR.

Уже в начале февраля автомобиль отправится в дебют в гонках, а продаваться начнет 19 марта в США. Об этом сообщает Motor1.

Детали проекта и технические характеристики

Спроектированный гоночный автомобиль таким образом, что он выглядит как обычная версия. Но под капотом и внутри салона – это совершенно разные авто.

Версия для гонки имеет С-образные угловые вентиляционные отверстия, немного более широкую переднюю панель и расширенную решетку радиатора. Крылья расширены, а значок марки переместили между задние фонари.

А что под капотом? Стандартная версия Toyota Camry оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с двумя электромоторами. Их общая мощность составляет 225 лошадиных сил. Версия с полным приводом имеет еще один, дополнительный электродвигатель мощностью 232 лошадиные силы. Он расположен на задней оси. Главным мотором у Camry XSE Next Gen выступает V8 мощностью около семи сотен лошадиных сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Toyota выпустила новый мощный пикап на "автомате". Он стоит всего 13 тысяч долларов.