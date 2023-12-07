Дуже дешевий кросовер з Китаю отримав 5 зірок у краш-тестах

Це авто отримало кращі результати краш-тестів, ніж більшість дорогих кросоверів

Китайські автомобілі щороку завойовують все більше уваги на світовому авторинку. Річ у тім, що вони стають все більш надійними, якісними, але при цьому залишаються дуже дешевими.

Європейська програма з перевірки надійності авто C-NCAP перевірила новий китайський кросовер Geely Galaxy L7, піддавши його чисельним краш-тестам. Автомобіль дуже дешевий — у майже топовій комплектації він коштує всього 23 тисячі доларів, повідомляє видання Carnewschina.

Результати краш-тестів Geely Galaxy L7

Кросовер отримав загальну оцінку 90%, і це дуже багато. Це майже на 10% більше, ніж середній результат усіх протестованих машин.

За зіткнення зі 100-відсотковим перекриттям він отримав 21,68 бала з 24 можливих, за зіткнення з бар’єром, що рухається та деформується, — 21,29 бала з 24.

Також спеціалісти імітували зіткнення зі стовпом. Тут кросовер отримав максимальну оцінку. Для пішоходів модель безпечна на 80% — і це на 8,19% більше, ніж середні показники.

На думку фахівців, функції активної безпеки в Galaxy L7 працюють ідеально, але, на жаль, немає системи контролю сліпих зон. Тому Galaxy L7 визнали однією з найбезпечніших машин у світі. У нього вищі оцінки, ніж у таких авто як Volkswagen ID.6X чи Nissan Ariya.

Побудований цей електрокар на платформі e-CMA. Така ж використовується у Geely, Lynk & Co, а також Volvo XC40.

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