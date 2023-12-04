Новенький Nissan Leaf не впізнати: він стане кросовером і отримає збільшений запас ходу (фото)

Він ніби з фільмів про майбутнє….

Nissan Leaf третього покоління зазнає значних змін як зовні, так і всередині. Порівнюючи з поточним поколінням, його просто не впізнати.

Електрокар перетвориться на кросовер, а також його оснастять великою батареєю, повідомляє Carscoops з посиланням на власні джерела на заводі Nissan.

Головні зміни в Nissan Leaf

Згідно з повідомленням, електрокар перетвориться на кросовер і матиме вищу посадку. На ринок він вийде приблизно через рік. Автомобіль складатимуть на заводі у Великобританії, де також складають такі популярні електрокари як Juke та Qashqai.

Щодо екстер’єру, то зміни дуже помітні. Кросовер позбудеться незграбних пропорцій, якими володіли Leaf минулих поколінь. Його дизайн буде трішки схожим на Ariya. Зовнішній вигляд, порівняно з попередником, буде набагато гармонійнішим.

Автомобіль побудують на тій же платформі, що і Renault Megane E-Tech, а також Ariya. Оснастять кросовер сучасними акумуляторами від китайського заводу Envision. Це вдосконалені моделі, які володіють на 30% густішою енергією, ніж батареї поточної моделі. Очікується, що запас ходу значно збільшиться, але поки не відомо, наскільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Tesla Cybertruck та електричний Hummer протестували на трасі. Один із цих позашляховиків не мав жодного шансу у змаганні.