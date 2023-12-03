Не було жодного шансу: Tesla Cybertruck та електричний Hummer протестували на трасі (відео)

GMC Hummer EV протестували на трасі разом з Tesla Cybertruck

Усі чекали на появу електричного фургона Tesla Cybertruck авторства Ілона Маска довгі 4 роки. Тепер нарешті ми можемо порівняти обіцяні технічні характеристики з тим, як електрокар працює в реальних умовах.

Ми уже бачили, як фургон просто розірвав Porsche 911 у драг-рейсі, буксируючи за собою такий же спорткар. Публіка була просто в шоці.

Тепер настав час для змагання в однаковому сегменті — серед позашляховиків. GMC Hummer EV протестували на трасі разом з Tesla Cybertruck. Битва автомобілів відбулася на заводі Tesla Gigafactory у штаті Техас, США.

Tesla Cybertruck проти GMC Hummer EV: хто переміг

Мет Уотсон з видання Carwow став одним з перших журналістів, який зміг протестувати довгоочікуваний пікап. Йому пощастило більше, ніж іншим, адже він взяв із собою електричний Hummer з трьома електродвигунами.

Обидва автомобілі мають по три електромотори, але Hummer навіть з більшою потужністю не може розвинути такої динаміки на трасі, як Cybertruck, через набагато більшу вагу (4103 кг проти 2700 кг).

Hummer не мав жодного шансу в жодному з перегонів. Навіть з 5 людьми у салоні Cyberbeast значно переганяв його.

Представлений тут Cybertruck технічно є передсерійним прототипом, але в Tesla обіцяють, що автомобілі серійного зразка відповідатимуть цій неймовірній продуктивності. Hummer переміг тільки в 1 виді тестування — змаганні на гальмування. Але, оскільки Cybertruck — це лише концепт, можливо, цей показник ще не довели до ідеалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що флагманський електропозашляховик Volvo EX90 отримає розкішні функції за доступну ціну. Його електродвигун матиме потужність в 402 кінські сили.