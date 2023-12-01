Флагманський електропозашляховик Volvo EX90 отримає розкішні функції за доступну ціну

Уже в стандартній комплектації тут є три ряди сидінь і 400-сильний двигун

Вийшла нова версія флагманського електропозашляховика Volvo EX90. Початкова його комплектація вартує 77 тисяч доларів. За преміальні моделі доведеться викласти близько 90 тисяч.

Стандартним тут є електродвигун на 402 кінські сили. Найпотужніша версія Тwin Motor Performance розвиває 496 "коней". Приїдуть перші екземпляри до своїх покупців у першій половині 2024 року, повідомляє Caranddriver.

Volvo EX90: технічні характеристики та особливості

EX30, який нещодавно випустила компанія Volvo, зарекомендував себе як напрочуд надійний електрокар. Тим паче його вартість складає всього 40 тисяч доларів.

Тепер ми розуміємо, що Volvo EX90 також буде дешевшим за багатьох своїх конкурентів. Він складатиме пряму конкуренцію таким електрокарам як BMW iX (ціни — від 88 тисяч доларів) та Rivian R1S, ціни на який починаються від 80 тисяч.

У модельному ряду EX90 буде комплектація Twin Motor у двох варіантах, а покращена Ultra з пневматичною підвіскою і плавним дотягувачем дверей коштуватиме від 82 тисяч. Компанія заявляє про запас ходу у 300 миль (462 км), але підтверджень поки що не надає. Усі автомобілі матимуть однаковий акумулятор — на 111,0 кВт-год.

Twin Motor Performance — найпотужніша комплектація, що розвиває 496 "коней". Вона коштуватиме від 83 тисяч доларів, і має покращені крісла другого ряду, які, щоправда, зменшують кількість місць із семи до шести.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що електрокари найвідомішого у світі концерну виявилися нерентабельними, і у чому причина.