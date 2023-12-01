Сотні тисяч популярних в Україні автівок можуть загорітися в будь-який момент: про які марки мова

Все дуже серйозно

Понад пів мільйона популярних в Україні авто можуть загорітися в будь-який момент. Про це стало відомо сьогодні, 1 грудня.

Річ у неякісних компонентах. Через це у ході компанії з відклику авто будуть замінювати деталі паливного насоса, пише Сarnewschina.

Які моделі можуть загорітися

FAW Toyota і GAC Toyota, спільні підприємства в Китаї, мають відкликати 570 тисяч автомобілів, які були випущені з 2018 до 2023 року. Йдеться про дуже популярну в Україні модель Corolla. Відкликанню підлягають екземпляри, які було випущено із серпня 2019 року до липня 2023 року.

Також GAC відкликала 150 тисяч Highlander, які випустили з жовтня 2018 до січня 2022. Автомобілі Lexus RX, вироблені з серпня 2018 до вересня 2022 у кількості 68 тисяч одиниць, також підлягають поверненню у сервісні центри.

Виявилось, що ці авто мають дуже погану стійкість до тиску усередині паливного насоса. Всередині нього виникає високий тиск, через що можуть створюватись тріщини. Як мінімум — через це може витекти паливо, що створює високу загрозу загоряння. Перевірку паливних насосів високого тиску для авто, які підлягають відкликанню, проведуть безкоштовно, а деталі замінять.

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