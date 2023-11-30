Названо 5 причин, чому авто не заводиться в мороз
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Розповідаємо, чому авто не заводиться і морози і які бувають причини цього
Холодна пора року завжди супроводжується труднощами для автомобілістів. Запотіває скло в авто, може навіть повністю вкритися льодом, сідають акумулятори, замерзає пальне, — і це ще не всі проблеми, з якими зіштовхуються водії.
Часто стається так, що автомобіль зовсім не заводиться. Розповідаємо, чому це трапляється.
Старий акумулятор
У холодну пору року акумуляторам важче запускатися, і, якщо він вже відслужив своє, перед зимою потрібно було його перевірити або замінити. Все, що ви можете зробити, — спробувати запустити його за допомогою стартера або інших методів.
Рівень масла
Якщо рівень масла занадто низький, у двигун не поступає достатня його кількість, і у мороз важко почати свою роботу. Таке ж відбувається, якщо мастило старе або неякісне.
Старі свічки запалювання
У морозну погоду свічки запалювання швидше зношуються. При низьких температурах важливо, щоб вони були у задовільному стані.
Замерзла вода в системі
Якщо у блоці двигуна замерзла рідина, трубки може просто розірвати. Також можуть пошкодитися радіатор, з’єднувальні патрубки тощо. Тому не забувайте перед початком холодів заливати антифриз, і головне, щоб він був якісним.
Погана якість пального
При екстремально низьких температурах заправляйте автомобіль зимовими видами палива — вони містять високий індекс цетану.
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