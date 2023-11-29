Як розморозити лобове скло в авто за 2 хвилини за допомогою підручних засобів

Дізнайтесь, що можна зробити, щоб скло не замерзало, і як діяти, коли це вже сталося

Замерзання скла в авто взимку — одна з проблем, які найчастіше зустрічаються при мінусовій автомобілі. Щоб її виправити, треба багато часу. На щастя, заощадити дорогоцінні хвилини допоможуть деякі корисні поради.

Автор ютуб-каналу Mr. Crazy Experimenter розповів, як швидко розморозити скло в автомобілі, використовуючи підручні засоби. Також у відео розповідається, як не допустити обмороження лобового скла вашої машини.

Що можна зробити, щоб скло не замерзало

Щоб скло не замерзало, після поїздки потрібно вийти з машини і відкрити усі двері на декілька хвилин. Так у салон поступить холодне повітря. Також потрібно увімкнути холодний обдув лобового скла. Температура всередині та зовні зрівняється, і скло не буде замерзати.

Інший спосіб — накрити лобове скло будь-якою тоненькою ганчіркою. Так воно ніколи не замерзне.

Що зробити, якщо скло уже замерзло

Автор відео розповідає декілька способів, які допоможуть впоратись із цією ситуацією. Потрібно взяти 2 столових ложки кухонної солі і розвести у ледь теплій воді (0,5 л). Візьміть ганчірку і намочіть все скло. Після цього звичайним шкребком для скла можна буде легко зчистити лід.

Якщо у вас вдома є спирт, розведіть його у пропорції 2:1 у воді. Додайте краплину миючого засобу для посуду. Нанесіть на скло, почекайте 2-3 хвилини і легко зчистіть лід за допомогою шкребка.

Краще вчитися на помилках інших, ніж на власних, тому запам’ятайте, чого категорично не можна робити, якщо лобове скло заледеніло. Найпоширенішою помилкою є нанесення гарячої води на скло (від перепаду температур воно може тріснути). Також не можна гріти скло феном (з тієї ж причини).

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити машину, якщо замерз замок. У цьому допоможуть підручні засоби і трохи фантазії.