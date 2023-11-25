Який антифриз може вбити двигун вашого авто: підступні помилки при доливанні охолоджувальної рідини
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Звертайте увагу на ці нюанси, щоб уникнути проблем з двигуном
Вибір та регулярна перевірка якості антифризу — дуже відповідальне завдання. Адже помилки з цим загрожують коштовним ремонтом вашого автомобіля.
Антифриз або, як його ще називають, охолоджувальна рідина, — це спеціальна рідка суміш, яка проходить через радіатор та двигун. Вона створена для того, щоб контролювати зміну температури в системах, точніше, перегрів чи переохолодження двигуна.
Як вибрати антифриз
Антифриз потрібно час від часу змінювати, щоб не допустити пошкоджень системи. З часом він втрачає ефективність і вже не так добре відводить тепло від двигуна та коробки передач. Також сучасні охолоджувальні рідини опалюють салон у холодну пору року.
Існує декілька видів антифризу — неорганічні та органічні. Неорганічні або гібридні за кольором зазвичай жовті, синьо-зелені або зелені. На етикетці у них буде маркування G11 або G48. Органічні містять меншу кількість силікатів і дуже популярні в США та Європі. В Азії, Африці та на Далекому Сході використовують неорганічні охолоджувальні рідини.
Найголовніша помилка — це обрання антифризу за кольором. Він зовсім не важливий. Обираючи цей товар, потрібно орієнтуватись на специфікацію, ціну та бренд. Прочитати, який клас антифризу потрібен вашій машині, можна в інструкції з експлуатації.
Як зрозуміти, що потрібно змінити антифриз?
Зміна антифризу в автомобільній системі охолодження може бути необхідною з часом, коли він втрачає свої властивості і стає менш ефективним. Ось кілька ознак того, що час замінити антифриз:
- Колір. Якщо він змінився або став прозорим, це означає втрату функціональності.
- Запах. Якщо ви відчуваєте його під час роботи двигуна, це може свідчити про витік. У такому разі потрібно негайно їхати до автосервісу.
- Рівень антифризу. Регулярно перевіряйте рівень рідини в бачку. Якщо він впав нижче рекомендованого, треба його долити або замінити.
- Двигун перегрівається. Якщо двигун перегрівається, це може бути ознакою проблем з системою охолодження. Проте варто зазначити, що проблема може бути викликана не лише антифризом.
- Брудна охолоджувальна рідина. Якщо в антифризі є іржа, осад або інші ознаки забруднення, це вказує на те, що рідина вступила в хімічну взаємодію з іншими системами охолодження.
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