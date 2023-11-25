Який антифриз може вбити двигун вашого авто: підступні помилки при доливанні охолоджувальної рідини

Звертайте увагу на ці нюанси, щоб уникнути проблем з двигуном

Вибір та регулярна перевірка якості антифризу — дуже відповідальне завдання. Адже помилки з цим загрожують коштовним ремонтом вашого автомобіля.

Антифриз або, як його ще називають, охолоджувальна рідина, — це спеціальна рідка суміш, яка проходить через радіатор та двигун. Вона створена для того, щоб контролювати зміну температури в системах, точніше, перегрів чи переохолодження двигуна.

Як вибрати антифриз

Антифриз потрібно час від часу змінювати, щоб не допустити пошкоджень системи. З часом він втрачає ефективність і вже не так добре відводить тепло від двигуна та коробки передач. Також сучасні охолоджувальні рідини опалюють салон у холодну пору року.

Існує декілька видів антифризу — неорганічні та органічні. Неорганічні або гібридні за кольором зазвичай жовті, синьо-зелені або зелені. На етикетці у них буде маркування G11 або G48. Органічні містять меншу кількість силікатів і дуже популярні в США та Європі. В Азії, Африці та на Далекому Сході використовують неорганічні охолоджувальні рідини.

Найголовніша помилка — це обрання антифризу за кольором. Він зовсім не важливий. Обираючи цей товар, потрібно орієнтуватись на специфікацію, ціну та бренд. Прочитати, який клас антифризу потрібен вашій машині, можна в інструкції з експлуатації.

Як зрозуміти, що потрібно змінити антифриз?

Зміна антифризу в автомобільній системі охолодження може бути необхідною з часом, коли він втрачає свої властивості і стає менш ефективним. Ось кілька ознак того, що час замінити антифриз:

Колір. Якщо він змінився або став прозорим, це означає втрату функціональності.

Якщо він змінився або став прозорим, це означає втрату функціональності. Запах. Якщо ви відчуваєте його під час роботи двигуна, це може свідчити про витік. У такому разі потрібно негайно їхати до автосервісу.

Якщо ви відчуваєте його під час роботи двигуна, це може свідчити про витік. У такому разі потрібно негайно їхати до автосервісу. Рівень антифризу. Регулярно перевіряйте рівень рідини в бачку. Якщо він впав нижче рекомендованого, треба його долити або замінити.

Регулярно перевіряйте рівень рідини в бачку. Якщо він впав нижче рекомендованого, треба його долити або замінити. Двигун перегрівається. Якщо двигун перегрівається, це може бути ознакою проблем з системою охолодження. Проте варто зазначити, що проблема може бути викликана не лише антифризом.

Якщо двигун перегрівається, це може бути ознакою проблем з системою охолодження. Проте варто зазначити, що проблема може бути викликана не лише антифризом. Брудна охолоджувальна рідина. Якщо в антифризі є іржа, осад або інші ознаки забруднення, це вказує на те, що рідина вступила в хімічну взаємодію з іншими системами охолодження.

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