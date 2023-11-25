Какой антифриз может убить двигатель вашего авто: коварные ошибки при доливании охлаждающей жидкости

Обращайте внимание на эти нюансы во избежание проблем с двигателем

Выбор и регулярная проверка качества антифриза – очень ответственная задача. Ведь ошибки с этим чреваты дорогостоящим ремонтом вашего автомобиля.

Антифриз или, как его еще называют, охлаждающая жидкость – это специальная жидкая смесь, которая проходит через радиатор и двигатель. Она создана для того, чтобы контролировать изменение температуры в системах, точнее перегрев или переохлаждение двигателя.

Как выбрать антифриз

Антифриз необходимо время от времени менять, чтобы не допустить повреждений системы. С течением времени он теряет эффективность и уже не так хорошо отводит тепло от двигателя и коробки передач. Также современные охлаждающие жидкости отапливают салон в холодное время года.

Существует несколько видов антифриза – неорганические и органические. Неорганические или гибридные обычно бывают по цвету желтыми, сине-зелеными или зелеными. На этикетке у них будет маркировка G11 или G48. Органические содержат меньшее количество силикатов и очень популярны в США и Европе. В Азии, Африке и на Дальнем Востоке используются неорганические охлаждающие жидкости.

Самая главная ошибка – это выбор антифриза по цвету. Он совсем не важен. Выбирая этот товар, нужно ориентироваться на спецификацию, цену и бренд. Прочесть, какой класс антифриза нужен вашей машине, можно в инструкции по эксплуатации.

Как понять, что нужно сменить антифриз?

Изменение антифриза в автомобильной системе охлаждения может быть необходимо со временем, когда он теряет свои свойства и становится менее эффективным. Вот несколько признаков того, что пора заменить антифриз:

Цвет. Если он изменился или стал прозрачным, это означает утрату функциональности.

Если он изменился или стал прозрачным, это означает утрату функциональности. Запах. Если вы чувствуете его во время работы двигателя, это может свидетельствовать об утечке. В таком случае нужно немедленно ехать в автосервис.

Если вы чувствуете его во время работы двигателя, это может свидетельствовать об утечке. В таком случае нужно немедленно ехать в автосервис. Уровень антифриза. Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Если он упал ниже рекомендуемого, нужно его долить или заменить.

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Если он упал ниже рекомендуемого, нужно его долить или заменить. Двигатель перегревается. Если двигатель перегревается, это может являться признаком проблем с системой охлаждения. Однако следует отметить, что проблема может быть вызвана не только антифризом.

Если двигатель перегревается, это может являться признаком проблем с системой охлаждения. Однако следует отметить, что проблема может быть вызвана не только антифризом. Грязная охлаждающая жидкость. Если в антифризе имеется ржавчина, осадок или другие признаки загрязнения, то это указывает на то, что жидкость вступила в химическое взаимодействие с другими системами охлаждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно прогревать авто зимой.