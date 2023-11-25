Какой антифриз может убить двигатель вашего авто: коварные ошибки при доливании охлаждающей жидкости
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обращайте внимание на эти нюансы во избежание проблем с двигателем
Выбор и регулярная проверка качества антифриза – очень ответственная задача. Ведь ошибки с этим чреваты дорогостоящим ремонтом вашего автомобиля.
Антифриз или, как его еще называют, охлаждающая жидкость – это специальная жидкая смесь, которая проходит через радиатор и двигатель. Она создана для того, чтобы контролировать изменение температуры в системах, точнее перегрев или переохлаждение двигателя.
Как выбрать антифриз
Антифриз необходимо время от времени менять, чтобы не допустить повреждений системы. С течением времени он теряет эффективность и уже не так хорошо отводит тепло от двигателя и коробки передач. Также современные охлаждающие жидкости отапливают салон в холодное время года.
Существует несколько видов антифриза – неорганические и органические. Неорганические или гибридные обычно бывают по цвету желтыми, сине-зелеными или зелеными. На этикетке у них будет маркировка G11 или G48. Органические содержат меньшее количество силикатов и очень популярны в США и Европе. В Азии, Африке и на Дальнем Востоке используются неорганические охлаждающие жидкости.
Самая главная ошибка – это выбор антифриза по цвету. Он совсем не важен. Выбирая этот товар, нужно ориентироваться на спецификацию, цену и бренд. Прочесть, какой класс антифриза нужен вашей машине, можно в инструкции по эксплуатации.
Как понять, что нужно сменить антифриз?
Изменение антифриза в автомобильной системе охлаждения может быть необходимо со временем, когда он теряет свои свойства и становится менее эффективным. Вот несколько признаков того, что пора заменить антифриз:
- Цвет. Если он изменился или стал прозрачным, это означает утрату функциональности.
- Запах. Если вы чувствуете его во время работы двигателя, это может свидетельствовать об утечке. В таком случае нужно немедленно ехать в автосервис.
- Уровень антифриза. Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Если он упал ниже рекомендуемого, нужно его долить или заменить.
- Двигатель перегревается. Если двигатель перегревается, это может являться признаком проблем с системой охлаждения. Однако следует отметить, что проблема может быть вызвана не только антифризом.
- Грязная охлаждающая жидкость. Если в антифризе имеется ржавчина, осадок или другие признаки загрязнения, то это указывает на то, что жидкость вступила в химическое взаимодействие с другими системами охлаждения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно прогревать авто зимой.