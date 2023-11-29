Как разморозить лобовое стекло в авто за 2 минуты с помощью подручных средств

Узнайте, что можно сделать, чтобы стекло не замерзало, и как действовать, когда это уже произошло

Замерзание стекла в авто зимой — одна из наиболее часто встречающихся проблем при минусовом автомобиле. Чтобы ее исправить, нужно много времени. К счастью, сэкономить драгоценные минуты помогут некоторые полезные советы.

Автор ютуб-канала Mr. Crazy Experimenter рассказал, как быстро разморозить стекло в автомобиле, используя подручные средства. Также в видео рассказывается, как не допустить обморожения лобового стекла вашей машины.

Что можно сделать, чтобы стекло не замерзало

Чтобы стекло не замерзало, после поездки нужно выйти из машины и открыть дверь на несколько минут. Так в салон поступит холодный воздух. Также нужно включить холодный обдув лобового стекла. Температура внутри и снаружи сравнится, и стекло не будет замерзать.

Второй способ – накрыть лобовое стекло любой тоненькой тряпкой. Так оно никогда не замерзнет.

Что сделать, если стекло уже замерзло

Автор видео рассказывает несколько способов, которые помогут справиться с этой ситуацией. Нужно взять 2 столовые ложки поваренной соли и развести в чуть теплой воде (0,5 л). Возьмите тряпку и намочите все стекла. После этого обычным скребком для стекла можно будет легко счистить лед.

Если у вас дома есть спирт, разведите его в пропорции 2:1 в воде. Добавьте каплю моющего средства для посуды. Нанесите на стекло, подождите 2-3 минутки и просто счистите лед при помощи скребка.

Лучше учиться на ошибках других, чем на собственных, поэтому запомните, чего категорически нельзя делать, если лобовое стекло заледенело. Наиболее распространенной ошибкой является наливание горячей воды на стекло (от перепада температур оно может треснуть). Также нельзя греть стекло феном (по той же причине).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть машину, если замерз замок. В этом помогут подручные средства и немного фантазии.