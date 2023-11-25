Что сделать со стеклом в авто, чтобы оно не запотевало: 3 элементарных трюка

Эти предметы есть у каждого дома. Они значительно снизят уровень влажности в авто и сэкономят деньги.

В холодное время года водителю приходится сталкиваться с разными неприятностями, которые существенно отнимают драгоценное время утром перед выездом. Нужно прогреть авто, смести снег, растопить обмерзшее лобовое стекло.

И, садясь в машину, обтереть лобовое стекло и окна изнутри от конденсата. Чтобы не было необходимости каждый раз это делать, используйте эти проверенные способы, о которых сообщает Motor Match.

Соль грубого помола

Казалось бы, как соль может помочь в борьбе с конденсатом? Однако этот метод оказывается достаточно эффективным.

Просто насыпьте соль в баночку, сделайте в ней большие отверстия и положите где-нибудь в салоне. Она будет впитывать излишнюю влажность, из-за которой и появляется конденсат. Это отличная и очень дешевая альтернатива дорогим поглотителям влаги, которые продаются на рынке и в магазине.

Силикагель

Маленькие пакетики с силикагелем, которые часто находишь в обувной коробке, могут стать вашими союзниками в борьбе с запотеванием стекла. Просто разместите их возле лобового стекла или в других точках автомобиля, где обычно образуется конденсат, и забудьте о проблеме запотевания. Также их можно подвесить в мешочке вместо ароматизатора.

Пена для борьбы с конденсатом

Пожалуй, самый неожиданный, но эффективный способ – это использование пены для бритья. Нанесите небольшое количество пены на лобовое стекло и тщательно распределите по поверхности.

После этого удалите остатки и наслаждайтесь эффектом. Пена образует тонкую пленку, которая будет предотвращать образование конденсата, особенно во влажную погоду.

Отметим, что перед применением любых средств важно удалить конденсат, который уже есть. Так эти методы будут работать еще еффективнее.

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