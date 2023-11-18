Гениально: водителям показали странный, но действенный способ легкой парковки зимой (видео)

Многие поблагодарили блогершу за хитрый лайфхак

Если водитель оставляет свой автомобиль во время снегопада на улице, он должен быть готов к тому, что ему нужно будет разгребать его от снега. Но некоторые особенно хитрые люди нашли выход и из этой ситуации.

Блогерша Кэти Педрайес (Cathy Pedrayes) раскрыла водителям свой лайфхак с зимней парковкой. Это довольно необычный подход, но он очень облегчает жизнь в холодные месяцы.

В чем трюк Кэти?

Девушка в одном из своих видео рассказывает: то, насколько долго вам нужно будет откапывать свой автомобиль, напрямую зависит от места его парковки. "Если вы ленивый водитель, как я, — говорит Кэти, — паркуйтесь в конце подъездной дороги".

То есть трюк в том, на каком расстоянии до дороги запарковать свой автомобиль. Если понадобится ехать, вам не нужно будет тратить столько сил и времени, чтобы расчистить целую дорожку от снега.

Как обычно в Интернете, не все оценили лайфхак девушки. Да, многие поблагодарили Кэти за такую подсказку, называя ее полезной и просто гениальной. Но некоторые люди указали, что это не очень безопасно, ведь припаркованное не в гараже, а на улице авто — потенциальная добыча для преступников.

Ранее "Телеграф" сообщал о лайфхаке с минеральной водой, который поможет расчистить лобовое стекло зимой.