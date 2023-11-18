Геніально: водіям показали дивний, але дієвий спосіб легкого паркування взимку (відео)

Багато людей подякували блогерці за хитрий лайфхак

Якщо водій залишає свій автомобіль на вулиці під час снігопаду, він має бути готовий до того, що йому потрібно буде розгрібати його від снігу. Але деякі особливо хитрі люди знайшли вихід і з цієї ситуації.

Блогерка Кеті Педрайєс (Cathy Pedrayes) розкрила водіям свій лайфхак з зимовим паркуванням. Це досить незвичайний підхід, але він дуже полегшує життя у холодні місяці.

У чому трюк Кеті?

Дівчина в одному зі своїх відео розповідає: те, наскільки довго вам потрібно буде відкопувати свій автомобіль, прямо залежить від місця його паркування. "Якщо ви лінивий водій, як я, — каже Кеті, — паркуйтесь в кінці під’їздної дороги".

Тобто трюк у тому, на якій відстані до дороги запаркувати своє авто. Якщо треба їхати, вам не потрібно буде витрачати стільки сил та часу, щоб розчистити цілу доріжку від снігу.

Як завжди в Інтернеті, не всі оцінили лайфхак дівчини. Так, багато людей подякувало Кеті за таку підказку, називаючи її корисною та просто геніальною. Але деякі люди вказали, що це не дуже безпечно, адже припарковане не в гаражі, а на вулиці авто, — потенційна здобич для злочинців.

Раніше "Телеграф" повідомляв про лайфхак з мінеральною водою, який допоможе розчистити лобове скло взимку.