Що зробити зі склом в авто, щоб воно не запотівало: 3 елементарні трюки

Ці предмети є у кожного вдома. Вони значно знизять рівень вологості в авто і зекономлять вам гроші.

У холодну пору року водію доводиться зіштовхуватись з різними неприємностями, які суттєво відбирають дорогоцінний час вранці перед виїздом. Потрібно прогріти авто, змести сніг, розтопити обмерзле лобове скло.

І, сідаючи в машину, обтерти лобове скло та вікна зсередини від конденсату. Щоб не було необхідності щоразу це робити, користуйтесь цими перевіреними способами, про які повідомляє Motor Match.

Сіль грубого помелу

Здавалося б, як може сіль допомогти у боротьбі з конденсатом? Проте цей метод виявляється досить ефективним.

Просто насипте сіль у баночку, зробіть у ній великі отвори і покладіть десь в салоні. Вона буде вбирати зайву вологість, через яку і з’являється конденсат. Це чудова і дуже дешева альтернатива дорогим поглиначам вологи, які продаються на ринку та в магазині.

Силікагель

Маленькі пакетики з силікагелем, які часто знаходиш у взуттєвій коробці, можуть стати вашими союзниками у боротьбі з запотіванням скла. Просто розташуйте їх біля лобового скла або в інших точках автомобіля, де зазвичай утворюється конденсат, і забудьте про проблему запотівання. Також їх можна підвісити у мішечку замість ароматизатора.

Піна для боротьби з конденсатом

Мабуть, найбільш неочікуваний, але ефективний спосіб – це використання піни для гоління. Нанесіть невелику кількість піни на лобове скло та ретельно розподіліть її по поверхні.

Після цього видаліть залишки і насолоджуйтеся ефектом. Піна утворить тонку плівку, яка запобігатиме утворенню конденсату, особливо у вологу погоду. Зазначимо, що перед застосуванням будь-яких засобів важливо видалити наявний конденсат, щоб вони працювали максимально ефективно.

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